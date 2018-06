Wehr Service-Gemeinschaft Wehr feiert 50 Jahre Bestehen

Die Service-Gemeinschaft Wehr feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Ein Rückblick auf die drei großen vom Verein organisierten Handles- und Gewerbeschauen 1983, 1992 und 2000, die damals in der Region für großes Medienecho sorgten.

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Service-Gemeinschaft Wehr (SGW) in diesem Jahr – an dieser Stelle widmen wir ihr einen kurzen Rückblick, in dem wir drei Großveranstaltungen beleuchten, die die Stadt Wehr damals weit über die Stadtgrenzen hinaus zum Gesprächsthema Nummer eins gemacht haben: drei große Handels- und Gewerbeschauen in den Jahren 1983, 1992 und 2000 – jeweils mit großem Erfolg in der gesamten Region und mit viel Mut, Elan und Durchhaltevermögen seitens der Organisatoren. Neben den vielen erfolgreichen Aktivitäten und Aktionen der SGW in den vergangenen 50 Jahren waren dies sicherlich Höhepunkte für die ganze Stadt, die natürlich auch medial auf großes Interesse gestoßen waren.

Gewerbeschau 1983: Sich besser und größer in der Region zu präsentieren, um weitere Kundenkreise zu erschließen, war ein Ergebnis eines Gutachtens von 1982 über den Stand der Wehrer Geschäftswelt. So kam die Idee zur ersten Handels- und Gewerbeschau im Oktober 1983. Und damit wagte die SGW den Aufbruch in ein komplett neues Feld; Eberhard Volk, damaliger Vorsitzender der SGW, spricht von einem „Sprung ins kalte Wasser“ für alle Beteiligten. Denn so eine große Sache sei eine absolute Premiere für alle gewesen. „Wir hatten als Einzelhändler keinerlei Erfahrung mit einer Handels- und Gewerbeschau in diesem Umfang; trotzdem wagten wir dieses Abenteuer aus dem wir viele Erfahrungen gewonnen haben“, sagt er im Rückblick.

Zur Messehalle umfunktioniert wurden damals die drei Gebäude der Talschule samt Turnhalle, die komplett leergeräumt und handwerklich und organisatorisch umgestaltet wurden. Der Boden der Turnhalle beispielsweise musste zum Schutz des Parketts komplett verkleidet werden mit Spanplatten – nur eine der vielen Maßnahmen, die sich in der Frühjahrsversammlung der SGW, bei der die Durchführung dieser Großunternehmung beschlossen wurde, noch niemand ausdenken konnte. „Die gesamte Einrichtung der Schulgebäude – Tische, Bänke, Stühle, Tafeln und so weiter – wurden in den Keller geräumt“, erinnert sich Volk. In den Schulräumen konnten sich die 60 Händler danach optimal darstellen und waren sehr glücklich mit dieser Lösung. Dieses Oktoberwochenende 1983, von Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, sollte für ganz großes Echo sorgen, denn nicht nur der damalige Landtagsminister Rudolf Eberle war bei der Eröffnung anwesend. Grußworte sprach auch der damalige Landrat Bernhard Wütz aus. Für großes Medienecho sorgte vor allem aber die zweistündige Gemeinschaftsmodenschau der Wehrer Mode- und Bekleidungshäuser, Friseursalons, Lederwaren- und Sportfachgeschäfte. Die prall gefüllte Talschul-Turnhalle, musste, laut Bericht der Zeitung vom 2. November 1983, ganze zwei Stunden vor Beginn geschlossen werden.

Gewerbeschau 1992: Aus den gesammelten Erfahrungen schöpften die Organisatoren, als 1992 die zweite Handels- und Gewerbeschau vor der Tür stand. Es war sozusagen ein Geburtstagsgeschenk an die Stadt: Denn Wehr feierte in diesem Jahr sein 900-jähriges Bestehen. „Urkundlich erwähnt wurde Wehr erstmals 1092 und bei Kaiserwetter wurde dies damals mit einem historischen Umzug anlässlich der 900-Jahr-Feier groß und festlich begangen“, erinnert sich Eberhard Volk.

Frisch gestärkt also mit allerhand Erfahrungen aus dem ersten Abenteuer „Organisation Handels- und Gewerbeschau in Wehr“ machten sie sich ans Werk zur zweiten Ausgabe am Hochrhein – voller Tatendrang und letztendlich nicht minder erfolgreich vom 30. Oktober bis zum 1. November. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wucherer und der Federführung des SGW-Vorsitzenden Eberhard Volk konnten die Veranstalter erneut tausende von Besuchern zählen, die laut Hermann Frese, damaliger Präsident des Einzelhandelsverbandes Südbaden, drei top-organisierte Messetage in Wehr verbringen konnten – mit großartigen Modenschauen, Konzerten, Gewinnspielen und Kinderprogrammen als Rahmen.

Gewerbeschau 2000: Die bisher letzte Handels- und Gewerbeschau der SGW fand von Freitag, 3. November, bis Sonntag, 5. November 2000 statt. Inzwischen war Wilhelm Bermeitinger Vorsitzender der SGW und ihm an der Seite stand Rolf Gallmann. Im Frühjahr zuvor war erneut ein Gutachten über die Situation des Wehrer Geschäftslebens in Auftrag gegeben worden mit etlichen Verbesserungsvorschlägen seitens der Gutachter. „Dies mag mit hineingespielt haben in das Vorhaben nochmals eine Handels- und Gewerbeschau zu organisieren in Wehr“, sagt Eberhard Volk. Doch vorrangig wurde ein weiteres Stadtjubiläum gefeiert – 50 Jahre Stadtrecht für Wehr.

Vieles hatte sich inzwischen verändert – Internet war zum großen Thema geworden und fing an, die Welt aus den Angeln zu heben. Die Abwanderung von Kunden war für viele spürbar, auch die Einführung des Euro und Wehr hatte sich mittlerweile auch strukturell verändert – umso größer der Elan mit der kommenden Schau, etwas Großes auf die Beine zu stellen – und das gelang. 60 Betriebe stellten sich, ihre Waren Handwerke und Dienstleistungen vor. In der Talschule, der Stadthalle und auf der Waldstraße. Wie bereits 1992 war das Areal für den Verkehr voll gesperrt. Als Rahmenprogramm gab es neben Modenschauen und einer Wein- und Gutedelverkostung, die durch den ehemaligen Kellermeister Manfred Zuberer der Winzergenossenschaft Laufen veranstaltet wurde, als absoluten Höhepunkt die Hair-Power-Schau von Günter Amann. Vieles war geboten und für das Team der SGW hieß es danach resümieren und Ausblicke geben für eine nächste Handels- und Gewerbeschau – es müssten sich halt einfach Leute finden, die das stemmen wollten, meint Eberhard Volk.