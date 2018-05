Wehr Seit 65 Jahren wird in Wehr Tischtennis gespielt

Der Tischtennisclub Wehr wurde am 30. Mai 1953 gegründet und feiert 2018 sein 65-jähriges Bestehen. In dieser Zeit erlebte der Verein viele Höhen, aber auch Tiefen. Die bewegte Geschichte des Tischtennisclubs haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Der Tischtennisclub (TTC) Wehr feiert in diesem Monat sein 65-jähriges Bestehen. Für den Verein waren es sehr erfolgreiche Jahrzehnte. Spielte der TTC doch über viele Jahre qualitativ und quantitativ eine recht starke Rolle im Bezirk Oberrhein und auch weit darüber hinaus.

Beitrag zum Image der Sportstadt Wehr

Der Club trug sicher zum guten Image Wehrs als Sportstadt bei, zeigte sich als großer Förderer der Jugend und geschätzter Partner der Tischtennis-Verbände. Denn die greifen gerne auf den TTC Wehr zurück, wenn sie einen Ausrichter für ein größeres Turnier brauchen. So traf sich erst kürzlich in der Seebodenhalle die südbadische TT-Elite Ü14.

Unvergessene Wettbewerbe in der Seebodenhalle

Unvergessen sind die süddeutschen Ranglistenturniere und weitere Wettbewerbe, die ebenfalls in der Seebodenhalle ausgetragen wurden. Der Club selbst hat zwar national nie ganz vorne mitgemischt, aber es bis in die dritthöchste deutsche Liga geschafft.

Der Tischtennisclub Wehr stand sogar kurz vor dem Sprung in die Zweite Bundesliga. Das war beispielhaft und bis dahin einmalig in der gesamten Region. Was allerdings nur mit Hilfe von bezahlten Legionären geschafft wurde. Auf Dauer ging dies aber nicht gut.

Finanzielle Schieflage

Der Verein kam in finanzielle Schieflage und zog die Reißleine. Man kehrte zurück in die Niederungen des Sports und spielte fortan wieder mit reinen Amateuren. Die Gegner waren nun wieder in der nahen Region zu Hause, zuletzt nur noch im Bezirk. Der Club ist inzwischen finanziell gesund, die Kameradschaft stimmt und auf seine Jugend kann er gegenwärtig recht stolz sein. Das ist das Ergebnis einer sehr guten Nachwuchsförderung.

Begonnen hat für den Tischtennisclub Wehr alles im Jahre 1953. Ende Mai trafen sich Freunde dieses Sportes, um einen Verein zu gründen. Bereits fünf Jahre zuvor, 1948, hatten einige davon schon zusammengesessen, um über einen Club zu beraten.

Die Bemühungen verliefen aber im Sande, weil in Wehr die Infrastruktur fehlte. Die war auch im Jahre 1953 nicht viel besser, aber das Handeln war nun entschlossener. Auch an Tischtennis-Interessierten fehlte es nicht. Vor allem das Wohnquartier "Alte Krone" war eine Keimzelle. Dort im Hof wurde fleißig gespielt und geübt, bei Regen in einer Garage oder in einem Schopf.

Vorsitzender ist zu jung für das Amt

Am 30. Mai 1953 trafen sich die Freunde dieses Sportes zur Gründungsversammlung. Es war eine unproblematische Tagung und schnell war auch ein Vorstand gefunden. Der 20-jährige Werner Diewald, ein besonders engagierter Club-Fürsprecher, sollte Vorsitzender werden. Weil dieser aber noch nicht volljährig (21) war, scheiterte dessen Wahl. Der einstige Trierer Tischtennis-Stadtmeister und späterer Wehrer Fußballer Adolf Schnurr übernahm die Vereinsleitung, gab diese aber dann 1954 an Diewald ab.

Schwieriger Beginn für den TTC Wehr

Für den neugegründeten TTC Wehr war der Beginn sehr schwierig. Es fehlte an allem. An Geld, Übungsmöglichkeiten und sportlicher Ausrüstung. Die Gasthäuser "Sonne" und "Ochsen" stellten anfangs Räume zum Training zur Verfügung. Mit dem Beitritt des TTC Wehr zum TV Wehr änderte sich die Situation. Fortan konnte in der alten TV-Halle am Schulplatz trainiert werden. Das zahlte sich für die TT-Abteilung schnell aus. Diese steigerte sich kontinuierlich und gehörte schon bald zu den erfolgreichsten Clubs im Umkreis. Innerhalb von drei Jahren schaffte man den Sprung in die Oberliga.

Nach dem Bau der Tal-Turnhalle trennte man sich vom Turnverein und trat wieder als selbstständiger Verein auf. Es folgten Jahre verhältnismäßig gleichbleibender Stabilität, bis die Seebodenhalle kam. Dann glaubten viele, noch mehr erreichen zu müssen, was auch gelang, allerdings zu einem hohen Preis.