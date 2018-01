Wehr Seit 50 Jahren: Öflinger Narrenheft feiert Jubiläum

Das Sumpfernieorchester Öflingen stellt die 50. Schnitzelbank vor. Das Narrenheft beleuchtet das Öflinger Ortsgeschehen.

Öflingen – Der Fasnachtssamstag ist in Öflingen seit 50 Jahren Schnitzelbanksamstag. An dem Tag werden auch heuer wieder die Sumpfer im ganzen Dorf unterwegs sein, an jeder Tür klingeln und ihre „Schnitzelbank“ verkaufen. Und das nun schon zum 50. Mal. In der Schnitzelbank werden all die lustigen Geschichten und kleinen Peinlichkeiten zusammengetragen, die sich im vergangenen Jahr im Dorf zugetragen haben. Dabei ist diese besondere Zeitung gleichzeitig noch eine Art Integrationshilfe für Neubürger, sind die Macher vom Sumpfernieorchester überzeugt.

Der Fasnachtssamstag ist für die Gugger des Sumpfernieorchesters tatsächlich ein ganz besonderer Tag. Und nicht nur für sie. Ganz Öflingen scheint auf die Schnitzelbank zu warten. Morgens um neun treffen sich die Mitglieder des Sumpfernieorchesters in Frack und Zylinder, mit großer roter Fliege mit weißen Punkten im Gasthaus „Krone“ in Öflingen. Das hat gar nicht mehr regelmäßig geöffnet, aber für die Sumpfer schließt Inhaberin Hildegard Lüber die Tür auf. „Da wird dann erstmal etwas gegessen und getrunken, bevor wir uns auf den Weg machen“, erzählt Sumpferchef Bernhard Bläuenstein.

In fünf Gruppen ziehen die Sumpfer los. Oberdorf, Mitteldorf, Wasen, Brennet und Rainenbündt sind die fünf Gebiete, in denen die Sumpfer versuchen, ihr Werk unter die Leute zu bringen. „Viele warten schon auf uns“, erzählt Philipp Brunner. Die meisten Leute gäben auch mehr als den 1,60 Euro, den die Schnitzelbank heute kostet. Die erste Ausgabe, die die Sumpfer herausbrachten, nachdem sie die Schnitzelbank von den Rekruten übernommen hatten, kostete 50 Pfennig. Ein großer Teil des Geldes gehe für den Druck drauf, den Gewinn verwenden die 23 Sumpfer für ihre Fasnacht. Die besteht überwiegend aus Beizenfasnacht. Von Kneipe zu Kneipe ziehen, dort ein paar Lieder spielen und etwas trinken, das ist die fünfte Jahreszeit nach Sumpferart.

Am Fasnachtssamstag seien sie den ganzen Tag unterwegs und mit dem Verkauf der Schnitzelbank beschäftigt, erzählen Bläuenstein und Brunner. Das liegt nicht etwa daran, dass Öflingen nun so groß wäre, dass man den ganzen Tag brauchen würde, um an jedem Haus zu klingeln. Vielmehr werden die Sumpfer offenbar von so vielen Öflingern zum Essen und Trinken eingeladen, dass sich die Tour doch ganz schön hinziehe, erklärt Brunner.

Das zeige, welchen Rückhalt das Sumpfernieorchester und auch die Schnitzelbank – viele Texte sind übrigens in Versform gehalten – in der Bevölkerung genieße. Und das auch, obwohl Öflingen heute natürlich nicht mehr allein aus den alteingesessenen Familien bestehe. Viele Öflinger seien zugezogen und nicht so sehr in der Dorfgeschichte verwurzelt.

Gerade für die Neuöflinger biete die Schnitzelbank aber eine Gelegenheit, sich über das Geschehen im Dorf zu informieren und sich so auch ins Dorfleben einzufinden, sind Bläuenstein und Brunner überzeugt, dass die Schnitzelbank auch einen integrativen Charakter hat. Wie auch immer, jedenfalls werden die Geschichten, die die Sumpfer zusammentragen gerne gelesen. Es soll sogar schon Leute gegeben haben, die sauer waren, wenn sie nicht in der Schnitzelbank erwähnt wurden. Andere fanden es nicht immer witzig, dass sie erwähnt wurden.

„Unser ehemaliger Vorsitzender Rolf Kunzelmann musste sich einmal bei mehreren Personen entschuldigen und wurde daher mit drei oder vier Blumensträußen auf Tour durchs Dorf gesehen“, erzählt Bernhard Bläuenstein mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht – eigentlich auch schon wieder eine Geschichte für die Schnitzelbank. Aber es sei den Sumpfern schon wichtig, mit der Schnitzelbank nicht übers Ziel hinauszuschießen und fair zu bleiben. Für die Jubiläumsausgabe haben sich die Macher neben den Geschichten, die die Schnitzelbank ausmachen, noch ein paar Überraschungen überlegt. So werden wohl ein paar besonders amüsante Anekdoten aus älteren Ausgaben nochmal aufgelegt und in Erinnerung gerufen. Alles wollen sie aber noch nicht verraten, aber die Öflinger dürfen offensichtlich gespannt sein auf Schnitzelbank Nummer 50.