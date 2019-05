von Gerd Leutenecker

Routiniert geht der Freundeskreis Granja el Ceibo in ein neues Förderjahr. Das im nord-östlichen argentinischen Inland liegende Projekt für geistig behinderte Menschen ist vom aus Wehr stammenden Hans-Gerd Wiesner gegründet worden. Der 120 Mitglieder zählende Freundeskreis unterstützt seit bald 30 Jahren die Arbeit. Bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Landgasthof „Sonne“ hatte das Vorstandsteam um Barbara Schanz die Arbeit im Vereinsjahr anschaulich den zahlreichen anwesenden Mitgliedern dargelegt. Der Vorstand ist komplett bestätigt worden.

Die weiterhin karitative Arbeit im argentinischen Hinterland kann sich seit 30 Jahren nicht auf gesicherte Unterstützung von Seiten des Staates verlassen. Auch in Argentinien mangelt es zwar nicht an Kontrolle und Überwachung durch die staatliche Verwaltung, nur um die Kostenübernahme für die eigentliche Arbeit der Granja el Ceibo wird ein weiter Bogen gemacht. Richard Blatter übernahm als stellvertretender Vorsitzender gewohnt ruhig die Schilderung der derzeitigen Lage. Dazu hatte Wiesener wieder einen Jahresbericht an den Freundeskreis gesendet. Als Stiftung ist das Projekt der Granja rechtlich abgesichert. Eine staatlicherseits vorgenommene „Kategorisierung“ des Behindertenheims mit der eigenen Ausbildungsstätte sei bereits erfolgt. Im Ergebnis sind „beste Noten attestiert worden“, so Blatter. „Nur eben müsse weiterhin die Überbrückung der staatlichen Kostenübernahme“ im Einzelnen geregelt ablaufen, so Blatter. Wiesner selber umschrieb die Situation deutlicher mit „warten auf die Gelder von der Nation“. Ärzte, Psychiaterin, Sozialarbeiter, Therapeuten, Pädagogen und Psychologen hingegen müssen rasch bezahlt werden. Genau für solche Aufgaben werden die Spendenmittel des Freundeskreises mit verwendet.

Der Bericht von Hans-Gerd Wiesner vermittelte ebenso einen Überblick über die desolate Lohnstruktur in Argentinien. Der nötige Nachtwächter verdient mit 580 Euro Monatsgehalt deutlich mehr als die approbierte Psychologin. Wiesner und seine Lebensgefährtin erhalten jeweils 370 Euro monatlich als Lohn. Mit dieser Transparenz auf der tatsächlichen Ausgabenseiten und den zu erwartenden inflationsbedingten Steigerungen wird weiterhin mit einer angespannte Lage in der Granja el Ceibo gerechnet. Hier hilft der Freundeskreis. Die „harte Währung gegenüber einem nahezu bankrotten argentinischen Pesos“ lässt das Projekt weiterhin in bescheidenem Rahmen gedeihen, so eine anwesende Förderin. Ein höherer fünfstelliger Betrag konnte 2018 überwiesen werden. Kassierer Gioacchino Ragusa merkte an, „dass über 300 Euro alleine für die Überweisungsgebühren der Banken“ angefallen sind. Die Spender selber verteilen sich auf ganz Süddeutschland und der Schweiz. Ob Sternsinger oder Sponsorenlauf am THG in Schopfheim – die Projektarbeit wird geschätzt. Schanz lobte dabei den professionellen Internetauftritt vom Freundeskreis. 16 845 Besucher verzeichnete die Internetseite im vergangenen Jahr. Weiterhin wird der Freundeskreis seine gewohnten Unterstützungsaktionen fortsetzen. Der augenfällige Sockenverkauf sowie die zahlreichen Kuchenverkäufe und die Sammelaktion der Sparschweine zugunsten der Granja el Ceibo sind gewohnte Unterstützungsformen.