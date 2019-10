von Gerd Leutenecker

Im Wehrer Enkendorf wird am kommenden Samstag gefeiert: Seit 20 Jahren steht am südlichen Dorfeingang das große Holzschild „Freistaat Enkendorf“. Für Helmut Steinebrunner, Stadtrat und Enkendörfler durch und durch, ein guter Grund zu Feiern.

Freiheitsliebende Dorfbewohner

Freistaat oder Ortsteil Enkendorf sind keine willkommene obrigkeitskonforme Bezeichnung für das Dorf in der Stadt. Die lieb gewonnenen Eigenheiten leben fort. Mit dem fast jahrhundertelangen Streit um das Ob und Wie im Enkendorf wird Geschichte ein Stück weit gelebt. „Z‘erscht Enkedörfler, dann vielleicht Wehrer“ – wer hat diesen Ausspruch in der Stadt noch nicht gehört? Nicht nur in der Fasnacht sollten die ernsten Befindlichkeiten der Ur-Enkendörfler bekannt sein.

So berichtete der SÜDKURIER Anfang 1992, nachdem an Silvester 1991 zum ersten Mal ein „Freistaat“-Schild vor das Enkendorf gestellt wurde. | Bild: Martina Meyer

Die Dorfgemeinschaft lebt. Familienbande, freundschaftlich miteinander groß geworden und eine gewisse Affinität zum Feiern – damit ist der Zugezogene schon fast ein Integrierter. „Wir sind halt auch Kult geworden und bleiben weiterhin ein Aushängeschild für die Gesamtstadt“, sagte Stadtrat Steinebrunner beim Vor-Ort Termin an besagtem Ortsschild. Ein bisschen Vorderösterreich, eine Portion badischer Patriotismus und über allem thront das markante Gehörn. Das Schild ist zwar 20 Jahre alt, die Zeichen bleiben aber gut erkennbar und klar interpretierbar.

Schwelgen in Erinnerungen

Ob Amthor, Maier, Reiniger, Mulflur, Rümmele oder Genter, alle waren bei der Einweihung dabei. Zahlreiche Fotos beweisen das. „Ha, da hab ich dich als kleinen Kerle auf dem Arm gehabt“, Eberhard Mulflur zeigt die Fotos in die Runde und auch seinem Sohn Christoph. Genau solche gepflegten Erinnerungsmomente werden eine Fortsetzung finden.

Das Fest

Am Samstag, 26. Oktober, wird ab 15 Uhr auf dem Vorplatz hinter dem Freistaat-Enkendorf-Schild bei 100 Litern Enkendörfler Freibier gefeiert. Das Brauhaus legt die Steaks auf den Grill. Alle Gäste sind willkommen, die Gelegenheit, auch die damaligen schelmischen Aktiven wieder zu treffen, kommt nicht alle Tage. Joseph Wassmer, einer der damaligen Macher, hat zugesagt, wie auch Altbürgermeister Klaus Denzinger. Das Freistaat-Enkendorf-Fest stört die derzeitige Umleitung in keiner Weise. Dann würden eben einige Oldtimer mehr den Verkehr verlangsamen – und ein Enkendörfler Tempo sei eh gewünscht, so Steinebrunner.