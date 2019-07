Im Wehratal ist ein Motorradfahrer am Dienstag, 30. Juli, auf der Landesstraße 148 in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige in Richtung Todtmoos unterwegs, als er in einer Kurve zu weit in die Fahrbahnmitte geriet. Als er den Gegenverkehr erkannte, bremste er ab und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Daraufhin prallte er mit einem entgegenkommenden Renault zusammen.

Der 28-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen am Bein zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Fahrer des Renaults blieb unverletzt. Motorrad und Auto mussten abgeschleppt werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt 10 000 Euro. Bei dem Unfall war Betriebsflüssigkeit ausgelaufen. Die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn reinigen.