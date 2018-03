Wehr Schulwettbewerb: Der Förderverein der Talschule Wehr möchte das Konzept "Bewegte Schule" unterstützen (S03)

Startnummer S03: Der Förderverein der Talschule Wehr möchte zwei Fußballtore und Spielsachen für die Pausen anschaffen. Mit der Bewerbung beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus soll das Konzept "Bewegte Schule" unterstützt werden.

Wehr – Es klingelt zur Pause in der Talschule in Wehr. Die Grundschüler stürmen die Treppen des Schulgebäudes herunter, raus auf den Pausenhof. Einige Jungs kicken einen Ball durch die Gegend, eine Mädchengruppe spielt Fangen – alle Kinder sind in Bewegung. Denn auf die Bewegung der Schülerinnen und Schüler legt die Talschule Wehr ein besonderes Augenmerk. Der Name des Konzepts: "Bewegte Schule". Der Förderverein der Talschule Wehr möchte dieses Projekt finanziell unterstützen und bewirbt sich daher beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

"Da wir heute in einer ausgesprochenen Sitzgesellschaft leben und immer mehr Kinder unter mangelnder Fitness und auch Übergewicht leiden, kam es zu der Idee der Bewegten Schule. Bewegung und gesunde Ernährung sind aus medizinischer Sicht die wesentliche Grundlage für eine gute körperliche und geistige Gesundheit", schreiben die Verantwortlichen in ihrer Bewerbung. Die Unausgeglichenheit der Kinder merke man beispielsweise am schlechten Umgangston untereinander.

Im Rahmen der Bewegten Schule habe die Talschule ihre Unterrichtszeiten an den Bewegungsdrang ihrer Schüler angepasst: Zwei große Pausen am Vormittag und eine zweistündige Mittagspause mit Mittagstisch und Übungszeit sowie die Randzeitenbetreuung und der Hort sollen ihr übriges tun. Auch im Unterricht werde darauf geachtet, dass Erholungs- und Bewegungsphasen eingebunden sind, erklärt Schulleiterin Sonja Dannenberger.

Um sich auszupowern, stürmen die Kinder den Pausenhof. Dieser ist allerdings nicht ganz optimal: "Der Pausenhof der Talschule Wehr ist in drei Bereiche eingeteilt: Schulhof I und II sind Betonplätze ohne Spielgeräte, Bepflanzungen oder Ähnliches. Sie dienen während des ganzen Jahres als Stadtfestplatz. Auf diesen beiden Schulhöfen können nur bewegliche Spielgeräte benutzt werden. Schulhof III hat zwei Spielgeräte, von denen eins veraltet ist und ersetzt werden muss", heißt es in der Bewerbung.

Der Förderverein möchte helfen: Zwei flexible Fußballtore sowie weitere Spielsachen für die Spielekisten der Klassen in den Pausen sollen für alle Schülerinnen und Schüler sowie die Randzeit- und Hortkinder gekauft werden. Der Finanzbedarf dafür wird auf 1000 Euro geschätzt.

Förderverein Talschule

Die Talschule Wehr wird in diesem Schuljahr von 257 Grundschulkindern besucht. Der im März 2015 gegründete Förderverein unterstützt die Schule bei verschiedenen Projekten finanziell sowie durch die Bewirtung bei Veranstaltungen und weiteren Projekten – beispielsweise dem Konzept "Bewegte Schule".

