von sk

„Ich kann jetzt mit schwierigen Situationen bei der Begleitung älterer Menschen gelassener und sicherer umgehen“. „Ich habe viele sehr gute Tipps und Unterstützung im Umgang mit Menschen bekommen“. Solche und ähnliche Stimmen konnte man beim Abschlussabend des Kurses „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ hören.

15 Teilnehmer haben im September diesen Kurs begonnen und freuten sich nun über den erfolgreichen Abschluss. Angeboten wurde diese Fortbildung vom Verein Miteinander-Füreinander Wehr/Öflingen in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Nachbarschaftshilfe aus Freiburg.

Deren Leiterin Susanne Hartmann informierte über dessen Aufgaben. Das Netzwerk unterstützt Vereine, die sich um die häusliche Betreuung in der Altenhilfe kümmern. Dabei geht es nicht um Konkurrenz zu anderen Trägern sozialer Angebote, sondern um ergänzende Unterstützung im Alltag. Um diese qualitativ gut leisten zu können, ist die Schulung Ehrenamtlicher ein zentraler Baustein.

So wurden die Kursteilnehmer in 18 Einheiten in Vorträgen informiert und mit vielen praktischen Übungen geschult. Sie umfassten Themen wie etwa „Geistig-seelische Veränderungen im Alter“, „Abschiedsprozesse verstehen“, „Damit Vater und Mutter sich wohl fühlen“, „Sofortmaßnahmen in Notsituationen“ oder „Demenz und Alzheimer“.

Die Beteiligten zeigten sich erfreut darüber, dass sie auch persönlich von der Kursteilnahme profitierten. Die Vorsitzende des Vereins, Susanne Fricker, freute sich über den erfolgreichen Abschluss des Kurses und dankte Teilnehmern und Referenten für ihr Engagement. Zusammen mit Susanne Hartmann überreichte sie die Zertifikate. Abgerundet wurde der Abend mit musikalischen Einlagen einer kleinen Abordnung der Stadtmusik.