von Gerd Leutenecker

Den Hauptschulabschluss haben an der Wehrer Gemeinschaftsschule nun 48 Schüler absolviert. Die Klassen 9b und 9c hatten am Donnerstagabend ihre Entlassfeier unter dem Motto „Roter Teppich“ auf der Zelg. In einem festlichen Rahmen wurden die Zeugnisse von der kommissarischen Schulleiterin Petra Thiesen zusammen mit den Klassenlehrerinnen Barbara Grether und Sina Meisinger überreicht.

Die Jahrgangsbeste Samira Stobbe hat ihren Abschluss mit der Note 1,8 bestanden. Leonie Moll und Johna Schmidt wurden ebenso für ihre Prüfungsleistungen ausgezeichnet. Als Gesamtdurchschnitt aller Schüler bei der Hauptschulprüfung ist die Note 3,4 herausgekommen. Knapp die Hälfte hat nur die Note 4 erreicht. Fünf Schüler haben die Prüfung nicht bestanden. Recht persönlich gestalteten sich die Ansprachen der Klassenlehrerinnen. Disziplin, Respekt, Anstrengungsbereitschaft und Verantwortung mögen als Orientierungshilfe dienen, beschrieb Barbara Grether die Notwendigkeiten für den weiteren Lebensweg. Schulleiterin Petra Thiesen setzte in ihren Grußworten mahnende Appelle: „Der Ton ist rauer geworden“. Das Jugendwort des Jahres 2018 – Ehrenmann respektive Ehrenfrau – müsse individuell erarbeitet werden. Der erste Jahrgang seit der Einführung der Gemeinschaftsschule in Wehr hatte die erste mögliche Etappe von schulischen Abschlüssen gemeistert. Aus drei Klassen bestehend, ist bereits am Anfang des Schuljahres die Prüfungsrichtung selektiert worden – zwei Klassen für die Hauptschulprüfung, eine Klasse für die im kommenden Jahr anstehende Mittlere Reife.

Wege stehen offen

Ganz der Devise entsprechend, „kein Abschluss ohne Anschluss“, können die leistungsorientierten Schüler nun mit ihrem Hauptschulabschluss entweder in ein Ausbildungsverhältnis wechseln oder ihre schulische Karriere fortsetzen. „Die Pionierarbeit in Sachen Gemeinschaftsschule Wehr“ habe nun zum ersten Abschlusszeugnis geführt, so Sina Meisinger in ihrer Rede. Der 18-köpfige Grundschulchor begleitete die Feier. Offensichtlich präferieren nach Aussage von Thiesen knapp ein Drittel der Hauptschulabsolventen nun die Realschulprüfung an der Gemeinschaftsschule.

Die Hauptschulabsolventen

Maria Abdulkader, Nathaniel Alessi, Meltem Bahar, Sinan Basegmez, Samuel Berger, Tatjana Beutenmüller, Nico Buchner, Manuel Canu, Raul Santos Chávez Uchuya, Raphael Dede, Tommy Döbele, Jason Eckert, Patrick Ernst, Chelsea Olapeju Olufiade Fekumo, Alisa Feuchtmann, Sara Fricker, Eric Gerspacher, Peter Greiner, Denise Hartmann, Morena Iacino, Benjamin Jost, Fabian Kaiser, Janine Kehl, Jessica Keller, Betina Kelmendi, Yunus Kilic, Gabriel Lavorato, Jakob Linsin, Raffaele Lo Tufo, Medin Mani, Valeria Maniscalco, Alec Martin, Leonie Moll, Julien Morgenstern, Elfat Musliji, Jenny Rapisarda, Julien Reif, Larissa Rominger, Anna-Lena Schäuble, Ausilia Schiliro, Marvin Schlosser, Johna Schmidt, Marvin Schoenfelder, Janina Schultz, Samantha Schwager, Jonas Leon Strauchmann, Gabriel Senn, Samira Stobbe, Lisa-Marie Theiler, Chiara Vardi, Tim Wark, Zeinab Wehbi, Marco Weiland, Ardit Zeqiri.