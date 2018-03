vor 8 Stunden sk Öflingen Schüler der Grundschule in Öflingen liefern sich spannende Wettkämpfe

Beim Fußballturnier an der Grundschule in Öflingen traten Dritt- und Viertklässler in je fünfminütigen Begegnungen gegeneinander an. Dabei ging es äußerst fair zu.