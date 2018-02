Wehr Schon wieder Verzögerungen beim Schwimmbad-Steg

Seit Monaten wartet die Stadt Wehr auf die Anlieferung des Wehra-Stegs. In dieser Woche sollte es endlich soweit sein – doch nun gab es erneut einen folgenschweren Fehler in der Produktion.

Bei der Produktion des neuen Aluminiumstegs über die Wehra ist es erneut zu Problemen gekommen. Wie die Herstellerfirma mitteilt, hat das beauftragte Eloxal-Werk einzelne Teile der Brücke in der falschen Farbe angeliefert. "Die Profile müssen nun enteloxiert und dann in der bestellten Farbe neu eloxiert werden", heißt es in der Mitteilung an die Stadt Wehr.

Der geplante Anliefertermin musste deshalb auf kommenden Montag, 5. März, verschoben werden. Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte die Brücke schon Ende Oktober fertiggestellt sein. Schon im September wurde der marode Holzsteg beim Wehrer Schwimmbad abgerissen.