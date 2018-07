Tauchen in einem Wald Misteln auf, sorgt das beim zuständigen Förster in der Regel nicht gerade für Freude: "Die Mistel ist ein Halbschmarotzer, der Bäume gewissermaßen anbohrt, gleichzeitig aber selbst Photosynthese betreibt", sagt Konstantin Straub, Trainee im höheren Dienst des Landesforstamts Baden-Württemberg. Misteln entziehen Bäumen das Wasser und schwächen sie dadurch. So werden die Betroffenen anfälliger für andere Schädlinge. Zudem entstehen Löcher und Verwachsungen, die das Holz entwerten.

Mitten drin: Baumkletterer Manuel Wieber bei der Mistelernte | Bild: Baier, Markus

Mistelfund sorgt für "lachendes und weindendes Auge"

Und dennoch habe er die Entdeckung von Misteln auf Tannen im Staatsforst des Bereichs Steineggberg oberhalb von Wehr auch mit einem "lachenden Auge" zur Kenntnis genommen, sagt Straub. Denn: Die Pflanze verfügt auch über heilsame Eigenschaften und wird vorwiegend in der Behandlung von Krebspatienten Anwendung finden, was Straub durch eine Internetrecherche herausfand.

Mit ein paar Klicks mehr war dann auch der Kontakt zur Firma Helixor hergestellt. Das Unternehmen aus Rosenfeld bei Sigmaringen hat sich auf die Herstellung von Mistelprodukten spezialisiert. "Wir haben im Dezember, also während der Blütezeit der Mistel, Proben genommen", schildert Herstellungsleiter Rolf Hug das weitere Vorgehen.

Bild: Baier, Markus

Pflanzen mit extrem hoher Qualität

Das Ergebnis habe alle Erwartungen übertroffen: "Die Misteln verfügen über eine außerordentlich gute Qualität und sind weder mit Schadstoffen noch mit Pestiziden belastet", lautet das Urteil des Experten. Ideale Voraussetzungen also, um aus den Wehrer Misteln Medikamente für den Weltmarkt zu produzieren.

Video: Baier, Markus

Die Ernte begann dieser Tage – und sie gestaltet sich alles andere als einfach. Denn einerseits befinden sich die wertvollen botanischen Schmarotzer im Bereich der Baumkronen der gut 40 Meter hohen Tannen des Steineggbergs. Mit der Ernte hat Helixor daher zwei professionelle Baumkletterer aus der Ortenau beauftragt.

Mit Seilen gesichert hangeln sich die beiden Kletterer Rimon Rehmann und Manuel Wieber zwischen den Tannenästen in luftiger Höhe durch, pflücken die Misteln ab und füllen Säcke damit, die sie schließlich den Mitarbeitern am Boden entgegenschleudern.

Video: Baier, Markus

Doch das ist noch längst nicht alles. Da die Misteltherapie auf die anthroposophische Lehre Rudolf Steiners zurückgeht, müssen weitere Gesichtspunkte beachtet werden: "Wie in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft üblich, erfolgt die Ernte nur zu bestimmten Mondphasen", erklärt Rolf Hug. Die Mistelernte ist unter diesen Gesichtspunkten nur viermal im Jahr, jeweils zum Wechsel der Jahreszeiten möglich. Geerntet wird auch nur vormittags.

Vom Baum in die Ampulle

Die Misteläste werden von Helixor-Mitarbeitern an Ort und Stelle sortiert und weiterverarbeitet. "Etwa 30 Kilogramm Misteln werden pro Ernte gesammelt", so Rolf Hug. Im Winter können es auch mal 50 Kilogramm sein. Verwendet werden lediglich die vitalen Teile am vorderen Drittel der Misteläste. Diese werden abgezupft, der Rest bleibt im Wald.

Video: Baier, Markus

Die weiteren Produktionsschritte erfolgen dann in den Räumen der Firma: Das Material werde gewaschen, in einer Kühlzelle abgekühlt und schließlich zerkleinert und eingefroren. Im nächsten Schritt werden die Extrakte ausgepresst und feinst gefiltert, bevor sie in einem Reinraum aseptisch abgefüllt werden. "In das fertige Produkt kommen bestimmte Anteile aller vier Ernten eines Jahres", sagt Rolf Hug.

Etwa 1,5 Millionen Ampullen mit je ein bis zwei Milliliter Inhalt stellt die Firma jedes Jahr her. Das Mittel wird in alle Welt verkauft, denn inzwischen hat Helixor in vielen Ländern zwischen Europa und Südamerika eine Zulassung.

Konstantin Straub (links) vom Forstamt und Rolf Hug von der Firma Helixor präsentieren erste Proben der Mistelernte von Wehr. | Bild: Baier, Markus

Was die Mistel zu einer begehrten Heilpflanze macht

Die Misteltherapie geht auf Rudolf Steiner zurück, der den Wert der Pflanze bereits vor gut 100 Jahren erkannte: "Inzwischen zählt die Mistel zu den am besten erforschten Arzneipflanzen, die wir kennen", so Hug. Die Firma Helixor sei seit 1974 in diesem Bereich tätig und habe zwei Jahre später die Zulassung gemäß Arzneimittelgesetz erhalten. Hinter Helixor steht übrigens eine gemeinnützige Stiftung. "Das heißt, wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern die Erlöse fließen direkt in die Forschung", sagt Rolf Hug.

Mehr als 1000 Stoffe wurden in Misteln nachgewiesen. Der wichtigste Wirkstoff ist das Lektin, das einerseits eine tumorhemmende Wirkung besitzt, aber auch das Immunsystem stärkt. In der Regel werden Mistelprodukte Krebspatienten in Ergänzung zur Chemotherapie verabreicht, häufig aber werden die Produkte Patienten erst dann empfohlen, wenn sie als austherapiert gelten.

Nur die die vitalen Teile der Mistelzweige werden für die Arzeneiproduktion verwendet | Bild: Baier, Markus

Kosten und Nutzen

Generell würden die Nebenwirkungen einer Chemo oder Krebserkrankung durch Einnahme von Mistelprodukten abgemildert, beschreibt es Hug. Schlafstörungen und damit verbundene Ermüdungserscheinungen ließen sich demnach gut behandeln. Selbst Blutdruckprobleme lassen sich mit den Mitteln regulieren. Allerdings müssen Patienten die Kosten in den meisten Fällen selbst tragen.

Pro Kilogramm Mistel bezahlt Helixor vier Euro an das Forstamt. Eine Packung mit acht Ampullen des Mistelpräparats kostet 50 Euro. "Das ist nur ein Bruchteil dessen, was eine Chemotherapie kostet", rechnet Rudolf Hug vor. Und die angenehmen Nebeneffekte, von den positiven Folgen für die von Schmarotzern befreiten Bäume bis hin zur Steigerung der Lebensqualität für betroffene Patienten, seien dabei noch gar nicht mitgerechnet

