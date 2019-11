Wehr vor 2 Stunden

Schlendern und Schlemmen im Lichterglanz: Pfadfinder veranstalten wieder „Schlössle in Flammen“ auf der Burgruine Werrach

Nach einer gelungenen Premiere 2017 folgt nun die zweite Auflage des Marktes „Schlössle in Flammen“ auf der Ruine Werrach. Das Fest bildet den Rahmen für einen Kunst- und Kleinhandwerkermarkt, an dem unter anderem in Handarbeit hergestellte Körbe, Schmuck und Blumengebinde angeboten werden.