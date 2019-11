von sk

Eine Anruferin meldete sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass sich etwa zehn Personen in der Egertenstraße schlagen würden. Eine Polizeistreife traf dort auf einen 22 Jahre alten Mann, der oberflächlich im Gesicht und an den Händen verletzt war. Er zeigte sich gegenüber der Polizei wenig auskunftsfreudig und sprach nur von einem Täter, der ihn angegriffen habe. Der Polizeiposten Wehr ermittelt (Telefon 07762/8078-0).