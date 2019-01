von Gerd Leutenecker

Wieder war viel Fleisch im Spiel. Beim traditionellen Dreikönigskegeln vom KSC Wehr-Öflingen, am angestammten Spielort im Gasthaus „Zur Säge“ in Öflingen, gab es am Samstag und Sonntag einiges zum Abräumen – sowohl Kegel, wie auch die ausgelobten Preise. Das landläufig bekannte Saukegeln hatte die Freunde des Kegelsports zusammengebracht.

Der Samstag hatte noch einen eher verhaltenen Zuspruch bei den Gästen. Am Sonntagnachmittag aber fielen die Kegel reihenweise. Ob Hobbykegler oder Spieler aus den Reihen der Aktiven, zunächst ging es um den gemeinsamen Spaß und etwas Bewegung nach einigen zu opulenten Mahlzeiten in der Weihnachtszeit und noch danach. Ein paar Erstkegler aber auch einige, die teilweise seit Jahren nicht gekegelt haben, seien am Sonntagnachmittag gekommen, so KSC-Vorstandsmitglied Gisbert Müller.

Um eine gerechte Wertung für die Preise zu bekommen, wurden die Spieler in verschiedene Wertungsklassen (Alter, Können und Geschlecht) eingeteilt. Noch vor der sonntäglichen Kaffeezeit hatten bereits über 50 Kegler ihre Wertungen abgespielt. Die Endplatzierungen werden nachgereicht.