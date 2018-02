Wehr Sattelzug fährt steile Böschung hinab

Großer Sachschaden entstand, als ein Sattelzug zwischen Wehr und Schopfheim in einer Rechtskurve durch ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste, und von der Fahrbahn abkam.

Wehr – Zwischen Wehr und Schopfheim, etwa 1 km vor der Abzweigung Hasel, kam es Donnerstag, 1. Februrar, gegen 14.15 Uhr auf der B 518 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine beladene Sattelzugmaschine fuhr von Wehr kommend in Richtung Hasel. In einer langgezogenen Rechtskurve kam dem Sattelzug nach Aussage des Fahrzeugführers ein Fahrzeug entgegen. Dadurch musste der Zug nach rechts ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine steile Böschung hinab. Das Fahrzeug wurde durch massive Bäume gehalten, sodass es nicht umstürzte. Der 47 Jahre alte Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von cirka 50 000 Euro. Weitere Kosten entstanden durch den Einsatz von Rettungskräften und zur Bergung des Fahrzeuges, wofür zwei Kranwagen erforderlich waren. Die Feuerwehr Schopfheim war mit gut 20 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz, weiter waren der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die B 518 war rund 6 Stunden voll gesperrt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Hergang des Unfalls und gegebenenfalls zum Verursacherfahrzeug. Etwaige Zeugen mögen sich beim Verkehrskommissariat Weil unter Telefon 07621-9800-0, melden. Die Ermittlungen zu einem möglichen Mitverschulden des Sattelzugführers dauern noch an.