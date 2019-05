Bei einer Baustellenbegehung verschaffte sich der Wehrer Bauausschuss am Montagabend einen Einblick in den aktuellen Stand der Sanierung der Breitmattstraße – sowie einen Ausblick auf den nächsten Bauabschnitt. Seit vergangenen Sommer wird der südliche Teil der Straße vollständig erneuert. Vom Abwasserkanal über die Wasserleitung, die Straßenbeleuchtung, bis zur Verlegung von Glasfaserkabel. Im Prinzip lief bislang alles rund auf der Baustelle, erkklärte Stadtbaumeister Helge Lauffer, bis auf ein Malheuer, als nach einem Starkregen eine Pumpe ausfiel und in der Folge Wassereinbrüche in zwei Keller von Anwohnern gab. „Bis Ende Juli werden wir den ersten Bauabschnitt abschließen“, erklärte Bauleiter Christian Raiber. Damit liegt die Baustelle im vorgegebenen Zeitplan. „Auch finanziell liegen wir im tiefgrünen Bereich“, ergänzte Bürgermeister Michael Thater. Der Grund liegt im Aushubmaterial, das nicht „tendenziell nicht so stark belastet“ ist wie ursprünglich befürchtet. Bevor die Breitmattstraße vor Jahrzehnten befestigt wurde, wurde der Abhang zur Wehra als Deponie für allerhand Schutt genutzt. Eine genaue Analyse des zurzeit zwischengelagerten Materials steht zwar noch bevor, Christian Raiber äußerte jedoch die Hoffnung, dass die Entsorgungskosten nicht so hoch ausfallen wie befürchtet.

Wann die Arbeiten am zweiten, 370 Meter langen Bauabschnitt bis zur Lindstraße beginnen, ist noch offen. Zum einen werde noch geklärt, ob auch dort der Kanal vollständig erneuert werden müsse, so Christian Raiber. Zum zweiten befinde sich die Stadt in engen Gesprächen mit mehreren Geschäftsleuten, die möglichst wenig unter der Baustelle leiden sollen. Möglicheweise werde der erste Baubabschnitt sogar noch um 50 Meter verlängert, damit die Arbeiten vor dem Schuhaus Dede noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Diese Möglichkeit prüft derzeit das Stadtbauamt. Einen entsprechenden Beschluss müsste der Gemeinderat aber noch fällen.