Nach ihrem erfolgreichen Debütalbum „Never Ending“ aus dem Jahr 2017 veröffentlicht die erfolgreiche Band Sameday Records am heutigen Freitag, 12. Juli, die erste Single des neuen Albums.

Mit „Young Devotion“, einem Lied, das nicht nur den Moment flüchtiger Liebe und den Sommer feiert, präsentiert das Trio mit Musikern aus Wehr und Laufenburg musikalische Energie und Lebensfreude. Drei Männer, drei Stimmen, eine Einheit – so lautet das Erfolgsrezept der Band.

Bad Säckingen Sameday Records: "Unser Geheimnis ist die Freundschaft" Das könnte Sie auch interessieren

Mit ihren Liedern zeigen sie immer wieder aufs Neue, dass sie mit minimalistischer Instrumentalbesetzung und dem richtigen Groove einnehmende Melodien kreieren, die sich in den Kopf einbrennen. Das Lied entstand 2018 während einer Songwriting-Session in der Bretagne und wurde 2019 im Schwarzwald produziert, heißt es in einer Mitteilung der Band.

Die Single „Young Devotion“ wird Sameday Records übrigens am Montag, 15. Juli, in der Zeit von 8.20 Uhr und 9 Uhr im ZDF-Morgenmagazin live aufführen.