Wehr SPD Wehr verleiht Struve-Hut an Ute Vogt

Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an die frühere Landes- und jetzige Bundespolitikerin. Das teilt der SPD-Ortsverband Wehr mit, der diese Auszeichnung verleiht.

Ute Vogt hat die Politik von der Pieke auf gelernt und galt lange Jahre als große Hoffnung der SPD in Baden-Württemberg. Lange gehörte sie dem baden-württembergischen Landesvorstand der Partei an, von 1999 bis 2009 war sie dessen Vorsitzende. Von sich Reden machte sie 2001, als sie gegen den damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel antrat. Obwohl sie das Ziel eines Regierungswechsels verfehlte, errang die SPD unter ihrer Ägide bei dieser Wahl das beste Ergebnis seit 1972. Eine Bruchlandung erlebte sie dagegen fünf Jahre später, beim zweiten Anlauf. Mitglied des Bundestags war Vogt von 1995 bis 2005. Nach einem vierjährigen Abstecher in den Landtag kehrte sie 2009 auf die bundespolitische Ebene zurück. Hier ist sie seit 2013 unter anderem stellvetretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Die Verleihung des Struve-Huts ist am Aschermittwoch, 14. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Krone in der Wehrer Hauptstraße.