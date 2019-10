von Gerd Leutenecker

Rudolf Meßmer geht als Vorsitzender des Skiclubs Wehr in seine letzte Amtszeit. Die Teilneuwahlen haben einstimmige Ergebnisse gebracht. Nach dann 21 Jahren als Vorsitzender und davor sieben Jahre als Kassierer beim Skiclub möchte Meßmer Raum dafür schaffen, „dass sich der Verein für die Zukunft neu ausrichtet“. Es werden zwar weitgehend alle Sparten des Skifahrens angeboten, im Verein erfährt die alpine Variante aber weiterhin den größten Zuspruch.

Der Verein Der Skiclub Wehr wird von Rudolf Meßmer und Stefan Tussing geleitet. Der Kontakt zum Vorstand ist möglich unter der Telefonnummer 07762/37 61 oder im Internet (www.skiclub-wehr.de).

Die Mitgliederzahlen beim Skiclub gehen zurück. Winter und Schnee sind keine hinreichenden Bedingungen mehr. Nur noch 578 Mitglieder sind im Verein, 32 weniger als im vergangenen Jahr. Mit bescheidenen Schneelagen konzentriere sich die Saison auf immer weniger Wochen. Die eine oder andere Skiausfahrt in die Alpen verlief nicht wie gewünscht. Entweder gab es zu wenige Anmeldungen oder keine idealen Skiverhältnisse in den Bergen. Auch der eigentliche Terminplan war in der vergangenen Saison rasch Makulatur, räumte Meßmer ein. Umorganisieren und kurzfristige Änderungen sind in der Vereinsarbeit zur Regel geworden.

Der Zuspruch bei den Kindern und Jugendlichen ist hingegen ungebrochen. Die Renn- und Fördergruppe im Verein „war nahezu jedes Wochenende unterwegs bei regionalen und überregionalen Skirennen“, sagte der Vorsitzende. Dabei hatte sich eine vereinsübergreifende Zusammenarbeit herauskristallisiert, die gepflegt werde. Dort, wo trainingsintensive Einheiten anberaumt werden, wird das ganze Jahr schon jetzt auf Kooperationen gesetzt.

Der erfolgreiche Nachwuchs im Alpinsport hatte beachtliche Erfolge eingefahren. In der Mannschaftswertung beim traditionellen Steinwasencup hat er den ersten Platz eingefahren. Leon, Linus und Samuel Laule, Lena Jehle, Lena und Max Hierholzer sind zu überregional bekannten Sportlern gereift.

Auch bei den Sommeraktivitäten ist der Skiclub Wehr eine geläufige Hausnummer. Der Wehrer Nordic Walk ist bekannt und wird genutzt, „außer wenn‘s zu stark regnet“, wie ein Mitglied vernehmbar anmerkte.

Die Teilneuwahlen waren einvernehmlich. Sara Jehle wurde als Kassenwartin ebenso bestätigt wie der Vorsitzende Rudolf Meßmer. Hingegen bleiben mehrere Positionen im Vorstand weiterhin unbesetzt. Die Sportwarte Nordisch, Breitensport und Snowboard bleiben unbesetzt. Für die Organisation von Skirennen wird zur jeweiligen Veranstaltung ein Team gebildet. Die Fitness- und Freizeitangebote bleiben in bewährten Händen: Marga Bermeitinger, Maria Rösch und Ulla Gohn zeichnen auch weiterhin verantwortlich für Nordic Walking oder die Abnahme der Sportabzeichen.

Für die Skihütte in Todtmoss ist ein Breitbandanschluss beantrag. Allerdings hat der Verein die einstigen Pläne für den Unterstand einer Pistenwalze nun fallengelassen. Die Gemeinde verlange zu hohe Pachtgebühren; „Danke, wir verzichten, so nicht – wir hätten alles selber gemacht“, hielt Meßmer fest. Wegen gestiegenen Mitgliedsbeiträge für den Skiverband Schwarzwald wird zur kommenden Mitgliederversammlung eine geänderte Beitragsordnung ausgearbeitet werden.

Die Ehrenurkunde für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Ulla Gohn und Silvia Meiner. Seit 40 Jahren dabei und mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurden Danny Jehle und Ella Martschinke. Mit der silbernen Ehrennadel für 25-jährige Vereinszugehörigkeit sind Patrick Hildenbrand, Mareen Kummle, Beate Müller-Bennet, Ramona te Kamp und Michael Rombach geehrt worden.