von Jürgen Scharf

Was ist besser als ein Horn? Vier Hörner! Wie vier Hörner klingen, wenn sie sauber und stilsicher geblasen werden, das erlebte das Publikum in der prall gefüllten Wehrer Stadthalle am Samstag bei der ersten Begegnung mit dem Sinfonieorchester TriRhenum, in dem hiesige Musiker mitspielen. Der Projektorchester unter Leitung seines Mitgründers und Chefdirigenten Julian Gibbons trat zum ersten Mal hier auf und war schon bei der Einspielprobe begeistert über das Wehrer Haus.

Wehr Schnelles Internet und Jugendangebote stehen bei den Jungwählern hoch im Kurs Das könnte Sie auch interessieren

Es war ein blendender Einstand. Allein schon mit der sehr gekonnt dargebotenen romantischen „Oberon“-Ouvertüre von Carl Maria von Weber, bei der die Musiker sehr präzise und in gutem Tempo dem Dirigenten folgten, konnte der Klangkörper für sich einnehmen. Das Ereignis vor der Pause war Schumanns Konzertstück für vier Hörner und großes Orchester, das bis heute eine Rarität im Konzertsaal ist.

Die vier Hornisten Mischa Greull, Solohornisten des Tonhalle Orchesters Zürich, und drei seiner Schüler aus seiner Hornklasse an der Zürcher Hochschule der Künste, standen nicht im grellen Scheinwerferlicht, sondern in der hochgefahrenen Saalbeleuchtung auf der angebauten Vorbühne. Schumanns Konzertstück ist fast experimentell und stürmisch in den Ecksätzen. Die Hornsolisten müssen die Entfaltungsmöglichkeiten und die oftmals unterschätzte Versiertheit ihres Instruments nutzen. Mischa Greull, Julia Stocker, Bastian Berlinghof und Kumiko Jöhl haben die Schwierigkeiten perfekt gemeistert. Man erlebte romantischen Mischklang und einen klar artikulierten, knackigen und ausdrucksstarken Hornsound.

Mit Simon Eckert stellte sich ein bravouröser junger Trompeter vor. | Bild: Picasa

Nach der Pause hat das Orchester Sergej Prokofjews musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“ bildhaft illuminiert. Zuvor hat der durch das Programm führende Sprecher Joachim Pfläging, der auch schon Konzerte der Stadtmusik Wehr moderierte, als Erzähler die Hauptfiguren vorgestellt, während Julian Gibbons am Pult mit seinem Orchester die Motive zuordnete. Als da wären: der kleine, unerschrockene Peter als Held und Hauptperson, der Großvater, der den Helden im Zaum hält, als Gegenpart, Vogel, Ente und die Katze auf Samtpfoten, die Jäger (von denen Loriot einmal meinte, sie wären betrunken gewesen und hätten den Wolf deswegen nicht getroffen). Das „kleine Juwel für Orchester und Sprecher“ (Pfläging) war bezaubernd und auch für ein paar Jugendliche und Kinder auf dem Balkon nicht erst wie im Kino als „FSK 16“ freigegeben. Klanglich prächtig war die musikalische Parade, bei der Peter und die Jäger mit dem gefangenen Wolf in den Zoo ziehen.

Bombastischer Konzertabschluss

Bombastisch hingegen war der Konzertschluss mit einer Bearbeitung des Libertango von Astor Piazzolla für Trompete und Orchester mit dem jungen Simon Eckert, der seine musikalische Entwicklung im Musikverein Rickenbach begann. Eckerts kraftstrotzenden Strahle- und Spitzentöne bekamen den verdienten donnernden Applaus. „Er ist unsere blonde Bombe“, sagte Tamara Russo, die Konzertmeisterin, in Anspielung auf die berühmte blonde Trompeterin Alison Balsom, für die dieses Arrangement geschrieben wurde. Das schmetternde Blechbläser-Glück machte geradezu süchtig nach der Wiederholung, die dann zur Begeisterung des Publikums noch fetziger und mit hochvirtuoser Trompetenbravour daherkam.