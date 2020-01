von sk

Wechsel bei der DLRG-Ortsgruppe Wehr: Marc Schäuble löst Odin Schön als Vorsitzenden ab Er wird künftig als Stellvertreter fungieren.

Der Bisherige Vorsitzende Odin Schön zog im DLRG-Raum im Wehrer Schwimmbad Bilanz der vergangenen Jahre: Zum Jahresende hatte der Verein 168 Mitglieder, wobei Kinder und Jugendliche die Hälfte dessen ausmachen. Die Ortsgruppe bietet einmal wöchentlich jeweils ein Schwimmtraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Der Fokus liegt derzeit auf der Ausbildung von etwa 20 bis 30 Kindern und rund 20 Jugendlichen, die das Training regelmäßig besuchen.

Im Vorjahr gab es im Trainingsbetrieb einige Änderungen. Neben anderen Trainingszeiten für die Erwachsenen, wechselte die Leitung des Trainingsbetriebs: Da der bisherige Ausbildungsleiter Ralf Schlüschen berufsbedingt dies nicht mehr leisten konnte, werden die Kinder und Jugendlichen seit letztem Jahr von einem neuen Team an Ausbildern betreut. Schatzmeister Eberhard Schmidt legte den Kassenbericht vor. Dieser wies ein Plus in der Kasse auf, sodass in 2020 keine finanziellen Sorgen im Raum stehen. Die Mittel sollen unter anderem für Materialien für die Schwimmausbildung und das Vereinsleben genutzt werden. So ist für dieses Jahr die Teilnahme an Wettkämpfen und auch ein Hüttenwochenende geplant.

Wahlen bei der Ortsgruppe

Nachdem der gesamte Vorstand durch die Versammlungsteilnehmer einstimmig entlastet wurde, standen auch Neuwahlen auf dem Programm: Als Vorsitzender wurde Marc Schäuble gewählt, sein Stellvertreter ist Odin Schön. Als weitere Stellvertreter werden Susan Junkert und Ralf Schlüschen im Vorstand vertreten sein, die die Aufgaben als Materialwart und Unterstützung der Ausbildungsleitung übernehmen sollen. Schatzmeister Eberhard Schmidt wurde im Amt bestätigt, Florian Jurkiewicz als Leiter Ausbildung und Julia Schäuble als Leiterin Öffentlichkeitsarbeit wurden ebenfalls gewählt.