Halbzeit bei den Erschließungsarbeiten im künftigen Baugebiet Breit II. Trotz der Hitze der vergangenen zwei Wochen und der noch länger andauernden Trockenheit herrschten auf der Baustelle bislang ideale Bedingungen, wie der Polier Manfred Stärk und sein Bauleiter Horst Neumann von der Firma Schleith berichten. „Unsere Arbeiter fangen morgens eine Stunde früher an, um der Hitze aus dem Weg zu gehen“, so Stärk, insgesamt liege die Erschließung voll im Zeitplan. Bis November soll sie abgeschlossen sein, dann können die Häuslebauer anrücken. Insgesamt 36 Einfamilienhäuser entstehen hier – die Nachfrage nach den Bauplätzen war fast drei Mal so hoch. „Der Gemeinderat hat ein Kriterienkatalog erarbeitet, nach dem die Plätze vergeben wurden“, erklärt Thater. Transparent und fair sei das Verfahren gelaufen, „und ohne jede Diskriminierung.“ In den kommenden Wochen werden noch die Kaufverträge mit den künftigen Bauherren ausgefertigt und notariell beurkundet.

Überhaupt ist Thater mit der Stand des Baugebiets hochzufrieden. „In Rekordgeschwindigkeit“ habe der Erschließungsträger KE das Gebiet entwickelt. Zwei Jahre und acht Monate ist es her, dass der Gemeinderat den ersten Beschluss zum Baugebiet Breit II fällte. Einige hitzige Diskussionen im Rat folgten und auch Öflinger Anwohner fürchteten aufgrund des drohenden Baustellenverkehrs um die Sicherheit ihre Kinder. „Bis heute gab es keine einzige Beschwerde“, sagte Thater nun. Dies sei ein Kompliment für die Baufirma. „Viele Anwohner sind positiv überrascht, ja fast schon begeistert“, so Thater.

Sommerliche Baustellenbesichtigung: Frank Lorkowski (KE), Bauingenieur Christian Raiber, Bürgermeister Michael Thater, Polier Manferd Stärk, Bauleiter Horst Neumann, Helge Lauffer, Christoph Schmidt, Thomas Götz und Carolin Rebell (Pro Eco). | Bild: Obermeyer, Justus

Und auch eine Naturschutzmaßnahme wurde zwischenzeitlich umgesetzt: Gut 20 Zauneidechsen, die im künftigen Wohngebiet heimisch geworden waren, wurden umgesiedelt, wie Umweltplaner Christoph Schmidt berichtet. Dazu wurden zwei neue Habitate nördlich und südlich des Gebietes angelegt. 3000 Euro kostete die Maßnahme insgesamt, also gut 100 Euro pro Eidechse.

Etwa 20 Zauneidechsen mussten für das Öflinger Baugebiet umgesiedelt werden. Kosten: 3000 Euro. Bild: dpa | Bild: Lino Mirgeler

Nächstes Baugebiet schon im Blick

Um der großen Nachfrage nach Bauplätzen gerecht zu werden, bereitet die Stadt bereits das nächste Baugebiet vor: Im Habiken, südlich der Novartis, soll eine Fläche von 2,5 Hektar als Baugebiet hauptsächlich für Einfamilienhäuser augewiesen werden. Etwa 30 Häuser hätten hier wohl Platz, schätzt Bauamtsleiter Thomas Götz. „Wir sind noch in Verhandlungen mit den Grundstückeigentümern“, so Thater, Bedingung sei auch diesmal, dass die Stadt die Grundstücke vollständig erwirbt, das Gebiet aber von einem Erschließungsträger entwickelt wird. Dieses Modell habe sich als fair für alle Beteiligten und zielführend für die Stadt erwiesen. Dass Grundstücksbesitzer ihre Flächen als Spekulationsobjekt unbebaut lassen, sei damit ausgeschlossen, so Thater. Er erinnerte an das Negativ-Beispiel Gutenbergstraße, die vor über 20 Jahren erschlossen wurde, deren Bebauung aber erst vor wenigen Wochen begann.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein