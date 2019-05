Wehr (jub) Wie aus einem alten Schätzchen ein neues Zuhause wird zeigt das aktuell durch die IMS-BIT kernsanierte Gebäude in der Öflinger Straße: Wenn am Freitag Richtfest gefeiert wird, erinnern nur noch Details an den alten Haus aus Vorkriegszeiten.

„Wir wollen bezahlbare Wohnraum für Singles, Paare und junge Familien schaffen ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen“, fasst Geschäftsführer Axel Richter zusammen.

Darum wurden die ursprünglich rund 2100 Quadratmeter Grundstücksfläche in vier Parzellen aufgeteilt und bieten jetzt Platz für das Fünffamilienhaus und drei neue Häuser. Bei der Sanierung setzt die IMS-BIT auf eine gehobene Ausstattung: Türklingeln mit Video, hochwertige Vollwärmedämmung und individuell gestalte Bäder als ganz persönliche Wohlfühlzone für die neuen Bewohner. „Auch bei den Gewerken ist uns Qualität wichtig, darum legen wir Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit mit lokalen Handwerksbetrieben“, betont Richter.

So entstehen jetzt vier Wohnungen mit 50 bis 68 Quadratmetern und ein ganz neues Dachgeschoss mit 110 Quadratmetern. „Mitten in der Stadt, fußläufig zu Supermärkten, Schulen und Kindergarten, aber mit Blick ins Grüne“, freut sich Richter. Dazu kommen Fahrradstellplätze und Abstellmöglichkeiten für Kinderwägen sowie sieben Parkplätze, davon drei in der angrenzenden Garage. Geheizt wird zukünftig mit einer Gaszentralheizung. Die IMS-BIT ist hier Großabnehmer, davon profitieren auch die Bewohner, erklärt Richter. „Man muss nicht immer neu bauen, auch aus alten Gebäuden kann hochwertiger Wohnraum entstehen“, so der Immobilienexperte.

Wenn mit dem Richtfest die Vermarktung des Mehrfamilienhauses beginnt, rechnen die Immobilienprofis mit regem Interesse. Möglich ist sowohl der Gesamtverkauf als auch die Einzelvermarktung.

„Wir stehen auf jeden Fall an der Seite der Käufer: für Investoren bieten wir in den ersten vier Jahren eine Mietpreisgarantie und auch beim Einzelverkauf können wir selbstverständlich die Hausverwaltung stellen“, so Richter zum Rundum-Service der IMS-BIT Immobilien Treuhand GmbH.

IMS-BIT

Seit 25 Jahren bietet die IMS-BIT Immobilien Treuhand GmbH in Wehr bereits Service rund um Immobilien. Das elfköpfige Team um Geschäftsführer Axel Richter unterstützt bei Kauf, Verkauf sowie Vermietung und steht als Hausverwalter langfristig an der Seite ihrer Kunden.

So beschäftigt das Unternehmen beschäftigt aktuell 50 Hausmeister in den verschiedenen Objekten und hat über 2.200 Wohnungen im Verwaltungsbestand. Investiert wird auch in neuen Wohnraum: seit Firmengründung beute die IMS-BIT 27 Wohnhäuser mit insgesamt 200 Wohneinheiten.

Nachhaltigkeit und langfristige Geschäftsbeziehungen stehen für Axel Richter dabei im Vordergrund, auch bei der Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben am Hochrhein.

Infos telefonisch unter 07762/5 20 20 oder persönlich in der Storchenstraße 3 in Wehr.

Informationen im Internet:

http://www.ims-bit.de