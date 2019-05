Öflingen (jub) Zur beliebten Traditionsveranstaltung im Wehratal lädt am Wochenende der Musikverein Öflingen 1895 zum bereits 47. Mal ein: Beim Rettichfest spielen in diesem Jahr die Knappenmusikkapelle Fieberbrunn aus dem Tiroler Pillerseetal auf. Mit dabei ist natürlich auch Musik aus der Region und feine Gaumenfreuden, nicht nur mit Rettich. Bewegung ist am Samstag angesagt, wenn zehn Mannschaften um den 23. Rettichpokal kicken.

„Mit der Knappenmusikkapelle Fieberbrunn ist uns nicht nur musikalisch ein Glücksgriff gelungen“, freut sich Mitorganisator Sascha Martschinke: Tatsächlich haben die Tiroler bereits im Sommer 1939 in Öflingen aufgespielt. So erinnerte sich jedenfalls das „Gedächtnis des Vereins“ Hugo Thomann, der mit 96 Jahren immer noch alle Aktivitäten des Musikvereins im Blick hat. Mit ihren Bergmannsuniformen sind die Musiker aus der dem Herzen der Kitzbüheler Alpen auch heute eine attraktive Kapelle. Die rund 40 Musiker bringen nicht nur ihre Instrumente mit: auch Gesangsstücke sind angekündigt, freut sich die Vorsitzende Ilona Kunzelmann. Den ersten Auftritt haben die Gäste am Samstag ab 19 Uhr.

Bereits um halb zwölf ist die Wirtschaft geöffnet, mit Stadionwurst und „Fireburger“ kann sich für das Fußballturnier gestärkt werden. Anstoß ist dann um 13 Uhr. „Das ist immer eine besondere Gaudi und sehr beliebt bei unseren Gästen“, weiß Martschinke. Zehn Mannschaften haben sich angemeldet, sowohl Musiker als auch Fasnachtscliquen treten in freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander an. Nicht nur der Sieger feiert und tanzt dann am Abend im Festzelt mit den Tiroler Gästen und zur späterer Stunde mit den „Hot Chillis“. Wieder dabei ist die Rettichfestschänke mit Cocktails und frisch gezapften Bierspezialitäten.

Am Sonntag spielt die Knappenmusikkapelle dann erneut auf, diesmal zum Frühschoppen ab 11 Uhr. Hier gibt es natürlich reichlich Rettich, aber auch andere Gaumenfreuden sowie Kuchen und Torten. „Wir haben das große Glück, fast alles im Verein zu haben: Neben einem meisterlichen Küchenchef auch mehrere Erzieherinnen, die sich am Nachmittag um die Kleinsten kümmern werden“, freut sich Kunzelmann. Gespielt wird am Familientag bis zum Abend, angekündigt haben sich die Musikvereine aus Minseln, Wehr und Luttingen. „Es lohnt sich zu kommen, denn nächstes Jahr wird es wegen des Vereinsjubiläums kein Rettichfest geben“, gibt Ilona Kunzelmann allen noch Unentschlossenen mit auf den Weg.

