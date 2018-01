Wehr Rekord: Wehrer Sternsinger sammeln 23.314,31 Euro

Die Wehrer Sternsinger haben an fünf Tagen 23 314,32 Euro gesammelt. Diese Summe ist Rekord und bereitet dem Organisiationsteam viel Freude, vor allem weil die Tradition Ende 2017 auf der Kippe stand.

Wehr (kf) 23 314,32 Euro kamen bei der Sternsingeraktion in Wehr in diesem Jahr zusammen. „Ein Rekordergebnis“, berichtet Ulrich Jurkiewicz aus dem Leiterteam der Sternsinger. Dabei schien die Aktion in diesem Jahr zunächst unter keinem guten Stern zu stehen. Aber wie das so ist im Leben, manchmal kann ein Hilfeschrei tatsächlich helfen – er muss nur laut genug sein.

Noch im November stand die Sternsingeraktion in Wehr auf der Kippe. Zu wenige Kindern als Heilige Drei Könige, zu wenige Erwachsene als Begleitpersonen und Helfer hatten sich bis dahin für die Aktion 2018 gemeldet. So wandten sich Saskia Siebold und Ulrich Jurkiewicz aus dem Leiterteam an die Presse und veranstalteten einen Informationsabend, um die Bedeutung der Aktion hervorzuheben. Zahlreiche Projekte, bei denen Kindern in der ganzen Welt geholfen wird, werden mit dem gesammelten Geld der Sternsinger finanziert.

Der Hilferuf blieb nicht ungehört. 49 Kinder und Jugendliche als Sternsinger, 34 Erwachsene als Begleitpersonen und sieben Erwachsene im Küchenteam machten bei der Aktion 2018 mit. „Damit hätten wir im November niemals gerechnet“, freute sich Jurkiewicz am Freitag, dem letzten Tag der Aktion. An fünf Tagen waren die Sternsinger im gesamten Gebiet der Kernstadt unterwegs und wurden von vielen Bürgern erwartet, die Geld für die gute Sache spenden wollten. Nicht alle Kinder und Erwachsene seien an allen fünf Tagen dabei gewesen, aber auch wer nur ein oder zwei Tage Zeit hatte, war eine enorme Hilfe, machte ie Jurkiewicz deutlich. Es habe viel Arbeit gebraucht, die Aktion für 2018 zu retten, aber diese Arbeit habe sich gelohnt. Es sei gelungen, die Aktion breiter aufzustellen. Das mache auch Hoffnung für die kommenden Jahre.

„Wir haben wahnsinnig viele positive Rückmeldungen von den Leuten bekommen, die sich freuten, dass die Aktion auch in diesem Jahr stattfand“, berichtete Jurkiewicz. Bereits in den ersten vier Tagen der Aktion sei das Vorjahresergebnis eingestellt worden, am fünften Tag sei diese Summe dann um 1700 Euro übertroffen worden.

Die Sternsingeraktion bedeutet nicht nur, dass die zehn Teams jeden Abend etwa drei Stunden in den Straßen von Haus zu Haus unterwegs waren, auch in der Küche des Pfarrsaals St. Martin wurde gearbeitet. Zwölf Kannen Tee und 180 Brote richteten Tanja Klank und die anderen Helfer dort jeden Abend als Stärkung für die vielen jungen Könige und ihre Begleiter – auch eine ganze Menge Arbeit.

Am Samstag fand dann zum Abschluss ein Gottesdienst statt, bei dem sich viele junge und ältere Besucher freuten, dass die Aktion so gelungen war. Bei einem Nachtreffen soll nun schnell besprochen werden, wie die Aktion für das kommende Jahr angegangen werden soll, damit das Zittern möglichst nicht wieder von vorne losgeht.

Wer gerne noch etwas spenden möchte, oder sich den Haussegen für sein Haus wünscht, weil er nicht daheim war, als die Sternsinger klingelten, darf sich noch auf dem katholischen Pfarramt melden.