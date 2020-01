von sk

Anfang November trat Peter Staudenmaier, einer der Organisatoren des Zunftabends Öflingen an die Kunstfachschaft der Realschule Wehr mit der Bitte heran, die Kulisse für diesen Zunftabend mit dem Thema „Zurück in die Zukunft“ zu entwerfen und zu erstellen. Gerne nahm der Fachschaftsleiter Kunst, Christoph Illy, die Bitte an und veranstaltete mit den Schülern von der siebten bis zur zehnten Klassenstufe einen Wettbewerb, bei dem über 200 Entwürfe im Unterricht zustande kamen. Die 30 besten davon wurden dem Zunftabendteam vorgestellt und die Vertreter entschieden sich für das Werk von Sabrina Czaban aus der 8b.

Für die Zunftabendkulisse in Öflingen zeichnet sich in diesem Jahr die Klasse 8b der Wehrer Realschule verantwortlich. In diesen Tagen wurde die Kulisse für die närrischen Abende fertiggestellt. | Bild: Realschule Wehr

In dieser Woche wurde der Entwurf in die Realität umgesetzt und auf die Bühne gebracht. Die Rückwand wurde mit weißer Farbe vorbereitet, Farben und Pinsel wurden angeschafft und am 20. und 21. Januar konkretisierte die 8b nun ihr Werk. Ort war die Bühne der Sporthalle der Grundschule Öflingen. Alle Schüler arbeiteten gut zusammen und übertrugen zuerst per Projektor und Bleistift die Umrisse auf die weiße Vorlage, bevor sie in Dreiergruppen immer einen vorgegebenen Abschnitt kolorierten.

Kreative Händchen: Das Malen macht den Schülern der Klasse 8b der Wehrer Realschule sichtlich Freude. | Bild: Realschule Wehr

Getränke und Vesper wurden gestellt, um die Jugendlichen gut ihren kreativen Arbeiten bei Laune zu halten. Immer wieder wurde die Künstlerin, Sabrina Czaban um Rat gefragt, ob die Arbeiten ihren Vorgaben entsprächen und sie stand mit Rat und Tat zur Seite.

Kartenvorverkauf Karten für die Öflinger Zunftabende sind am Samstag, 25. Januar, von 8 bis 10 Uhr im Foyer der Öflinger Schulsporthalle erhältlich. Zunftabende sind am Freitag, 31. Januar und am Samstag, 1. Februar. Der Eintritt kostet auf allen Plätzen 12 Euro. Pro Person werden maximal 14 Karten (kompletter Tisch) abgegeben. Die restlichen Karten können bei der Weinhandlung Gnädinger in Öflingen oder an der Abendkasse erworben werden.

Dieses Projekt ist ein gelungenes Beispiel für die lohnenswerte Zusammenarbeit eines Vereins mit der Einrichtung Schule. Beide Teile haben hiervon profitiert und dies wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein.