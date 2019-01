Der Rapper Lupara, mit bürgerlichem Namen Giuseppe Mannino, hat sich mit viel Arbeit, klugen Texten und der Unterstützung des Wehrer Jugendhauses in der Region einen Namen gemacht. Beim Wettbewerb "Raptags" hat sich der 27-jährige Wehrer mit italienischen Wurzeln nun auch bundesweit ganz nach vorne gerappt.

Das Feedback der Jury ist beeindruckend: „Lupara war schon in Stuttgart unser Favorit, er war mit Abstand der beste Rapper“, so Jurymitglied Nazar. „Bei ihm hat man von Anfang an gemerkt, dass er ein fertiger Rapper ist“, so der erfolgreiche Rapper Nazar weiter. Auch wenn es ganz knapp nicht zum Sieg gereicht hat: „Ich habe in Berlin viele Musiker kennengelernt und interessante Kontakte gesammelt“, freut sich Mannino.

Ungewöhnliche Musikstilrichtung

Vielleicht war es die geringere Massentauglichkeit, die dem talentierten Nachwuchsmusiker schließlich den Sieg gekostet hat. Denn Giuseppe Mannino hat sich dem "Boom bap" verschrieben, einer aktuell weniger populären Hip-Hop-Richtung. Mit seinen Texten verarbeitet er viel Persönliches, seit seiner Jugend ist die Musik für ihn ein wichtiges Ventil: „Ich rappe über alles, was mich beschäftigt und was ich erlebe. Es geht darum, sich auszudrücken. Ich habe meinen eigenen Stil, das macht mich auch aus“.

Als 16-Jähriger kam er 2007 über seinen Cousin zum Rap. Ein Jahr später richtete der damalige Streetworker Carmelo D'Amore mit viel Know-How und Begeisterung ein kleines Tonstudio im Jugendhaus ein. „Es ist natürlich großartig, mit richtigem Equipment arbeiten zu können“, so Mannino.

Üben im Tonstudio des Jugendhauses

Konkurrenz unter den verschieden Musikrichtungen gebe es bis heute nicht: Man hilft sich gegenseitig, egal ob Rocker, Popmusiker oder Rapper. Das Tonstudio habe sich schnell zu einem wichtigen Anziehungspunkt entwickelt, so auch der langjährige Jugendhausmitarbeiter und neue Leiter Manuel van Kreij: „Wir haben hier optimale Bedingungen, auch am Abend kann man die Anlage laut aufdrehen, ohne das Nachbarn gestört werden“.

Mannino habe man bald einen Schlüssel anvertrauen können, so konnte dieser auch außerhalb der Öffnungszeiten an seiner Musik feilen. „Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, das Jugendhaus ist wirklich ein besonders Platz“.

Austausch mit anderen Künstlern

Groß geschrieben wird auch der Austausch mit anderen Künstler. Mannino selbst gibt sein Wissen gerne weiter, so van Kreij. Für den Musiker eine Selbstverständlichkeit: Denn ganz jenseits des großspurigen Gehabes mancher Rapper ist der junge Mann eher bescheiden, was sein Können angeht: „Ich habe viel dafür gearbeitet, bis ich mich überhaupt beim Wettbewerb angemeldet habe. Schließlich wollte ich mich nicht blamieren“.

Sieg bei der Vorrunde in Stuttgart

Nach dem Sieg in der Vorrunde in Stuttgart im Sommer ging es für ihn dann nach Berlin. Alle fünf Finalisten konnten im renommierten Riverside Studio einen Song aufnehmen, dazu gab es noch einen Videodreh. Mit Blick auf die Spree aufzunehmen sei „atemberaubend“ gewesen, so Mannino. Mitte Dezember trat Lupara dann gegen vier Konkurrenten im Finale an und bewies neben seinem Rap-Künsten auch ordentlich Showtalent: Bis in die letzte Ecke habe er das Publikum mitgerissen, und das gleich als erster Künstler des Abends, so das begeisterte Jurymitglied und Chefredakteur des Magazins Backspin Niko Hüls.

Arbeit am nächsten Minialbum

Bei der knappen Juryentscheidung hatte Mannino dann das Nachsehen, entmutigen lässt er sich dadurch aber nicht. Neben seiner Arbeit als Chemikant in Rheinfelden arbeitet er bereits an seinem nächsten Minialbum, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll. Im Hip-Hop wird gerne kooperiert, und so stand Lupara im letzten Jahr auch schon spontan mit seinem Idol, dem Rapper Curse auf der Bühne: „Wir hatten Kontakt über Facebook und ich durfte kurzfristig für die Zugabe mit auf die Bühne“. Bei aller Spontanität zeigt sich aber auch hier der Perfektionist: Das Konzert verbrachte Mannino im Auto und übte seinen Text.