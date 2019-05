von Ernst BRugger

Voll besetzt war am Sonntagmittag die Schulsporthalle Öflingen zum großen Abschlusskonzert des Projektorchesters „Juka and Friends“. Rund 100 Nachwuchsmusiker aus Altenschwand, Bad Säckingen, Hasel, Herrischried, Hogschür, Murg, Niederhof, Rickenbach, Todtmoos, Todtmoos-Weg, Schwörstadt, Wallbach und Wehr spielten nach zwei intensiven Probetagen zum ersten Mal in einem großen Orchester zusammen. Auf dem Probenprogramm standen anspruchsvolle Titel aus Rock, Pop, aber auch volkstümliche Melodien.

Den Konzertauftakt aber gestaltete „Strings and Friends“, ein Streichorchester der Jugendmusikschule Bad Säckingen unter der Leitung von Stefanie Ruf. Danach zeigten die Lehrkräfte der Jugendmusikschule Birgit Trinkl, Manuel Wagner, Joachim Pfläging und Bastian Berlinghof, dass sie ihre Lehrfächer Horn und Trompete als Brass-Band auch selbst instrumental beherrschen. Das fast 100-köpfige Projektorchester begann das Abschlusskonzert mit „Rolling in the Deep“, unter der Leitung von Rolf Gallmann. Es folgte „Die drei Musketiere“, dirigiert von Joachim Pfläging.

Schon bei diesen ersten beiden Titeln zeigte das voluminöse Ensemble mit viel Spielfreude ein erstaunlich harmonisches Klangbild. Nach der volkstümlichen Polka „Zu Besuch beim Nachbarn“, geleitet von Dirk Strittmatter, folgte „Just give me a Reason“, unter der Leitung von Birgit Trinkl, Dirigentin der Stadtmusik Wehr. Den verdienten und nicht enden wollenden Beifall honorierte das Ensemble mit der Zugabe „We are the Champions“. Und so konnte sich das Projektorchester auch wahrlich fühlen – die Kinder und Jugendlichen hatten nicht nur meisterlich geprobt sondern auch meisterlich konzentriert aufgespielt.

Nachwuchsmusiker aus zwölf Musikvereinen aus der Umgebung boten am Sonntag nach zwei Probentagen in der voll besetzten Schulsporthalle Öflingen ein unterhaltsames Abschlusskonzert. | Bild: Ernst Brugger

Organisiert von der Jugendkapelle Öflingen, mit ihrem Leiter und Dirigent des Musikvereins Öflingen, Rolf Gallmann, an der Spitze, hatten sich das große Projektorchester unter Anleitung von zehn kompetenten Probeleitern am Freitag und Samstag auf den großen Auftritt vorbereitet. Und der Erfolg konnte sich hören lassen, obwohl die Nachwuchsmusiker meist erst seit ein bis zwei Jahren ein Instrument erlernen.

Unter dem Motto 1-1-1, ein Wochenende, ein Orchester, ein Konzert, hatten die Musikvereine Öflingen, Schwörstadt, Wallbach und die Stadtmusik Wehr sowie der Musikschule Bad Säckingen keine Mühen gescheut, mit befreundeten Musikvereinen erneut ein zeitaufwändiges Orchsterwochenende für Kinder und Jugendliche zu organisieren. „Es hat den jungen Instrumentalisten viel Spaß gemacht, aber auch uns Probeleitern“ resümierte Rolf Gallmann nach dem Abschlusskonzert. Sein Dank galt dem ganzen Probenkollegium und den Ausbildern von den teilnehmenden Musikvereinen sowie dem Team des Musikverein Öflingen für den Bühnenaufbau und die Bewirtung der Konzertbesucher.