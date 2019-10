von Hrvoje Miloslavic

Etwas mehr Publikum hätte das Kirchenkonzert des Männerchors Wehr am Samstag verdient gehabt. Am kräftigen Applaus ließen es die Zuhörer in der Kirche St. Martin aber dennoch nicht vermissen. Verstärkt durch den ehemaligen Bezirkskantor und Münsterorganisten Michael Felix, ein professionelles Bläserensemble sowie Gastsänger aus Rickenbach und Bad Säckingen gelang dem Männerchor Wehr unter der Leitung von Claudia Moser eine hochkarätige Präsentation eines anspruchsvollen Programms.

Organist Michael Felix mit Registrantin Claudia Moser beim Vortrag von Charles-Marie Widors sechster Orgelsymphonie. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Dass gerade Freunde der anspruchsvollen Orgelmusik nicht enttäuscht nach Hause gehen würden, ließ bereits ein Blick auf die teilnehmenden Musiker erahnen. Der ehemalige Münsterkantor aus Bad Säckingen, Michael Felix, steuerte zum 175. Geburtstag von Charles-Marie Widor dessen sechste Orgelsymphonie bei, deren Präsentation keine Wünsche offenließ. Sinfonische Akkord- und Klangverdichtungen im ersten und fünften Satz wusste Felix ebenso meisterhaft zu interpretieren wie die balladenhaft anmutenden Passagen im Adagio und im Cantabile des zweiten und vierten Satzes.

Ein Bläserquartett verstärkte das Kirchenkonzert des Männerchores Wehr, hier Frank Amrein (links) und Martin Hürzeler. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Er präsentierte ebenso tadellos den in pianistisch-technischer Hinsicht anspruchsvollen dritten Satz, dessen im Fugato-Charakter gehaltenen Arpeggien die Inspiration durch die romantische deutsche Klaviermusik erahnen lassen, wie sie etwa bei Robert Schumanns „Kreisleriana-Zyklus“ oder den Abegg-Variationen anzutreffen ist. Auch in handwerklicher Hinsicht überließ Felix nichts dem Zufall. Bei der Befolgung der in Orgelwerken der französischen Romantik anzutreffenden Registrierungsanweisungen lässt es Felix nicht bewenden.

Der Männerchor Wehr erhielt viel Applaus für seinen Gesang. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Genaue Kenntnisse der Orgel in der Kirche Saint-Sulpice in Paris, wo Widor 64 Jahre als Organist wirkte, standen bei der Registrierung der Metzler-Orgel in der Kirche St. Martin Pate. Sanftere französische Mixturen, etwas dominantere deutsche Prinzipale und die prägnanteren französischen Kornette und Zungen galt es, gegeneinander abzuwägen, erklärte Felix nach dem Konzert. Die genaue klangliche Abbildung der Vorstellung eines Komponisten sei ihm ein großes Anliegen, sagte Felix.

So gewaltig und bestimmend Felix die Metzer-Orgel bei der Widor-Symphonie auch zur Geltung zu bringen wusste, so kontrolliert und klanglich gut abgestimmt setzte er diese als orchestrale Untermalung bei Richard Strauss‘ 1909 komponiertem „Bläserinvestiturmarsch“ ein. Ebenfalls mit ihrem Können überzeugen konnten dabei Martin Hürzeler und Frank Amrein (Trompete) sowie Eva und Stefan Rehm (Posaune) mit ihrer Intonation und Phrasierung.

Keineswegs geschmälert wurde durch die Auftritte der Profimusiker der Beitrag des Wehrer Männerchors. Zwei Hymnen von Friedrich Silcher, „Alles was Odem hat, lobe den Herrn“ und „Jauchzet, jauchzet dem Herrn“, kamen zu Gehör. Auch die unter Begleitung des Bläserensembles präsentierte „Intraden-Messe“ von Fridolin Limbacher ließ erahnen, dass Stimmbildung, harmonisches Zusammenwirken, stimmliche und klangliche Artikulation sowie der Ausdruck von Gesangs- und Chorkultur Gegenstände einer intensiven Probenarbeit gewesen sein müssen. Das Publikum bedachte den tadellosen Konzertauftritt mit viel Applaus.