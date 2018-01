Wehr Postagentur bald im Dorfladen

Genossenschaft übernimmt die Postdienstleistungen und erweitert damit sein Angebot.

Im Januar 2018 hat die bisherige Postagentur im Ortszentrum gemeinsam mit dem kleinen Ladenlokal geschlossen. Der Vorstand der Dorfladen Öflingen hat bereits seit Herbst letzten Jahres mit den Vertretern der Deutschen Post AG verhandelt, um eine Übernahme der Postdienstleistungen in den Dorfladen Öflingen zu ermöglichen. Jetzt ist es soweit: Am 15. Januar hat der Vorstand des Dorfladens den Vertrag mit der Post unterzeichnet. Ab dem 15. Februar können alle bisher in der Postagentur an der Wehratalstraße angebotenen Dienstleitungen im Dorfladen nachgefragt werden. Damit hat der Dorfladen sein Angebot weiter kundenorientiert ausgebaut und optimiert. Weitere Erweiterungen des Angebotes sind in Planung.