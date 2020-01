Das Standesamt Wehr konnte im vergangenen Jahr erneut einen leichten Anstieg bei den Eheschließungen verzeichnen. „Es freut uns besonders, dass Heiraten wieder voll im Trend ist und dass Wehr als Trauungsort nicht nur bei den Wehrer Bürgern beliebt ist, sondern mittlerweile auch im Umkreis“, so die Wehrer Standesbeamtin Simone Oßwald. Insgesamt zählte sie im vergangenen Kalenderjahr 69 Eheschließungen, zwei mehr als im Jahr 2018.

An fünf Orten können sich Paare in Wehr standesamtlich trauen lassen: Beliebtester Ort bleibt der barocke Trausaal im Neuen Schloss (Rathaus). 51 Paar gaben sich hier das Ja-Wort, 14 mehr als noch im Vorjahr. Wer es etwas moderner mag, kann auch die Galerie im Alten Schloss für die Zeremonie nutzen. Dabei wird auch gerne der gläserne Aufzug genutzt, mit dem das Paar zum Trauort gebracht wird. „Dieser Raum ist besonders geeignet für größere Hochzeiten mit vielen Gästen“, erklärt Oßwald.

13 Ehene wurden hier im Jahr 2019 geschlossen. Drei Hochzeiten fanden auf dem Schlössle, der Burgruine Werrach, statt. Möglich machte dies ein warmer und trockener Sommer. „Der räumlich kleinste Trauraum in unserem Angebot, das Trauzimmer in Öflingen, wurde nur von einem Paar gewünscht. Hier gilt das Motto ‚Klein aber fein‘“, so Oßwald. Und selbst das Dienstzimmer der Standesbeamtin wurde insgesamt zweimal für Eheschließungen verwendet.

In den allermeisten Fällen führen die Paare nach der Eheschließungen den Namen des Ehemannes (92 Prozent), in fünf Fällen wählten die Paare den Namen der Frau. Bei insgesamt acht Eheschließungen wurden die bis dorthin geführten Namen beibehalten. Seit dem 1. Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Partner die Ehe für alle schließen, die die bis dahin mögliche „Verpartnerung“ ablöste. Diese Form der Eheschließung wurde in Wehr jedoch bislang noch nicht geschlossen.

Um im Ausland heiraten zu können, benötigen deutsche Staatsbürger ein internationales Ehefähigkeitszeugnis. Dieses wurde im vergangenen Jahr an 6 Personen ausgestellt. Den 69 Eheschließungen stehen 73 Ehe-Auflösungen gegenüber. Dies werden nicht nur bei Scheidungen beurkundet, sondern auch beim Tod eines der Ehegatten.

Zwei Geburten und 62 Todesfälle

Obwohl kein Krankenhaus in Wehr ansässig ist, konnte sich das Standesamt Wehr 2019 über zwei Beurkundungen einer Geburt in Wehr freuen. Zwei neue „Wehrer“ Erdenbürger haben bei Hausgeburten in Wehr das Licht der Welt erblickt.

Im Jahr 2019 verstarben mit 62 Menschen in Wehr mehr Personen als im Vorjahr. 2018 waren 57 Todesfälle in Wehr zu verzeichnen.

„Festzustellen ist hierbei, dass vermehrt Wehrer Einwohner außerhalb von Wehr, in den umliegenden Krankenhäusern oder in der Schweiz versterben“, so Oßwald.