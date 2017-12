Wehr Polizeipostenleiter Martin Matt sagt auf Wiedersehen

Am Freitag war es soweit: Der Leiter des Polizeipostens Wehr, Martin Matt, wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger wird Sven Schroeder. Ein kurzer Rückblick auf 43 anekdotenreiche Dienstjahre.

„43 Jahre schafft man auf die Pension hin, aber wenn es dann soweit ist, erschreckt man doch.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Martin Matt, Leiter des Polizeipostens in Wehr, am Freitag in den Ruhestand.

Nachfolger von Matt wird der 43-jährige Sven Schroeder. Es war eine Abschiedsfeier, bei der auf viele Ereignisse zurückgeblickt und viele Anekdoten erzählt wurden. Allein Albert Zeh, Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen und damit direkter Vorgesetzter von Martin Matt, hätte wohl den ganzen Nachmittag alleine gestalten können – immerhin absolvierten Matt und Zeh das Studium des gehobenen Dienstes gemeinsam. „Es ist schon erstaunlich, wie schnell so ein Abschied naht“, stellte Zeh in seiner Rede fest. Er attestierte Matt Authentizität, Ehrlichkeit, Schlitzohrigkeit und eine gehörige Portion Wälderblut. Schließlich stammt Martin Matt aus Bergalingen.

Eigenschaften, die Bürgermeister Michael Thater bestätigte. Er erinnerte sich an eine Begegnung des damals jungen Polizisten Matt mit der Großmutter Thaters. Martin Matt habe sie darauf hingewiesen, dass der Qualm des Feuers, das sie angezündet hatte, Richtung Tal zog und damit für erhebliche Belästigung sorge. Statt aber einfach darauf zu bestehen, dass sie kein Feuer mehr machen dürfe, habe er ihr gesagt, sie solle es halt machen, wenn der Wind gedreht habe. Das habe seine Großmutter beeindruckt und sei ein typisches Merkmal der Arbeit Matts – stringent, aber immer mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl.

„Bei Beerdigungen und Verabschiedungen wird am meisten gelogen“, begann der scheidende Postenleiter seine Abschiedsrede mit einem typischen Matt. Nach 43 Dienstjahren blickte der 60-Jährige auf viele Ereignisse seiner Laufbahn zurück. Nicht nur schöne, es gab viele Momente, in denen sich auch gezeigt habe, welche Schattenseiten der Beruf des Polizisten mit sich bringe. Dennoch habe er seinen Beruf geliebt und am Ende auch das Ziel erreicht, in Heimatnähe in Pension zu gehen. „Einen Posten, der näher an Bergalingen liegt, gibt es nicht“, so Matt.

Zur Amtseinführung seines Nachfolgers sagte Matt mit einer Portion Humor über Schroeder: „Ich weiß, ich war gut, aber er wird noch viel besser“. Die Herausforderung, einen Nachfolger für Matt zu finden, sei groß gewesen, stellte Albert Zeh fest. Als drittgrößte Stadt des Landkreises stelle die Aufgabe des Postenleiters schon gewisse Anforderungen. Diesen Anforderungen werde Schroeder mit seinen vielfältigen Erfahrungen der vergangenen Dienstjahre aber absolut gerecht. Schroeder selbst erklärte, dass er in den vergangenen drei Monaten bereits einen sehr guten Einblick in die Arbeit des Postens bekommen habe. Es sei ein perfekt bestelltes Feld, das er da übernehmen dürfe.