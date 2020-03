von sk

Ein geparkter Ford Transit wurde in der Nacht zum Mittwoch in Wehr bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Am Mittwochmorgen wurde der Schaden am Lieferwagen entdeckt. Dieser war über die Nacht in der Merianstraße auf der Brücke über der B 518 am Fahrbahnrand abgestellt. Der bislang unbekannte Verursacher war in Richtung Enkendorf unterwegs, als er in das Heck des Lieferwagens prallte. Der Blechschaden am Ford liegt bei rund 3000 Euro. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile könnte es sich beim dem flüchtigen Pkw um einen weißen Kia oder Hyundai handeln. Dieser müsste im Frontbereich nicht unerheblich deformiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wehr, 07762 8078-0.