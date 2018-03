Wehr Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in Mediathek

Unbekannte warfen die Scheibe bei neben der Haupteingangstüre ein und nahmen Bargeld mit.

Wehr – Zu einem Einbruch in die Mediathek kam es zwischen Freitagnacht um 22.30 Uhr und Samstagmorgen 8 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang, in dem sie mit einem Stein die Glasscheibe neben der Haupteingangstüre einschmissen. Sie entwendeten Bargeld und beschädigten ein sogenanntes Verbuchungsgerät, in dem sie dies aus einem Tisch im Thekenbereich rissen. Der genaue Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Durch den Aufenthalt im Gebäude wurde der Alarm automatisch ausgelöst. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum oben genannten Zeitpunkt im Bereich der Mediathek gemacht haben, werden gebeten, sich mit der EG Einbruch (Telefon 07741/83160) in Verbindung zu setzen.