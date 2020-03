von sk

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Samstag gegen 14 Uhr vor einem in der Todtmooser Straße gelegenen Einkaufsmarkt in Wehr. Dort soll es zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein, als sich der bislang unbekannte Tatverdächtige in einen Streit zwischen zwei Männern einmischte. Als sich ein Beteiligter mit dem Fahrrad entfernen wollte, wurde er von dem Tatverdächtigen beleidigt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 56-Jährige erstattete am Montag Anzeige. Der Tatverdächtige soll zirka 1,85 Meter groß und zirka 35 Jahre alt gewesen sein, hatte ein südländisches Aussehen und trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Ein kleines Mädchen begleitete ihn. Der Polizeiposten Wehr bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich zu melden (07762/8078-0).