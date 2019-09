Wehr vor 1 Stunde

Polizei bittet um Hinweise: Scheibe an der Zelgschule eingeworfen

Am Freitagabend, 14.September, dürfte ein Unbekannter eine Scheibe an der Zelgschule in Wehr mit einer Flasche eingeworfen haben. Eine Streife stellte kurz nach Mitternacht dort Unrat fest, darunter auch leere Flaschen.