Eine Streifenwagenbesatzung hat am Dienstag, 17. März, in Wehr zwei Schafe noch rechtzeitig aus einer sehr ernsten Lage befreien können. Gegen 11.30 Uhr war der Hinweis eingegangen, dass sich auf einer Weide mehrere Schafe in einem Zaun verfangen hätten. Insgesamt waren vier Schafe betroffen, wobei sich zwei schon im Drahtgeflecht strangulierten. Die Schafe wurden freigeschnitten und schienen wohlbehalten die Geschehen überstanden haben.

Vermutlich wurden die Tiere aufgeschreckt und waren deshalb in Panik in den Zaun gerannt. Der Tierhalter wurde verständigt und bedankte sich bei allen für die Mitteilung und den Einsatz.