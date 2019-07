von Michael Gottstein

In der Erzdiözese Freiburg wird sich im Zuge der „Kirchenentwicklung 2030“ einiges ändern, aber bei der Pfarrgemeinderatswahl im März 2020 dürfte voraussichtlich alles noch seinen gewohnten Gang nehmen. Dies wurde bei der Sitzung des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt am Mittwoch bekannt gegeben. Im Zuge der „Kirchenentwicklung 2030“ ist vorgesehen, die Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese zu 40 Großpfarreien zusammenzufassen.

„Im Hintergrund wird viel diskutiert, aber daran sind wir im Moment noch nicht beteiligt“, erklärte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Magdalena von Schönau, aber der nächste Pfarrgemeinderat werde sich eingehender mit diesem Thema befassen müssen. Die Räte Hans Loritz, Bettina Mutter, Susanne Jeck und Odin Schön kündigten an, nicht mehr zur Wahl anzutreten; Stephan Frank wird sich erst später entscheiden, die anderen werden erneut kandidieren.

Positive Bilanz der Firmung

Ulrich Jurkiewicz zog eine positive Bilanz der Firmung und erhielt für seine Vorbereitung, die er zusammen mit 17 Firmbegleitern geleistet hatte, viel Lob vom Gremium. Etwa zwei Drittel der altersgemäß in Frage kommenden 110 Jugendlichen hätten sich entschieden, das Sakrament zu empfangen. Für Diskussionen sorgte ein geplanter Ausflug der Ministranten: Alle Räte waren der Ansicht, dass die Jugendlichen eine Belohnung verdienten. Die Ministranten wünschen sich einen Ausflug per Bus auf die Burg Rötteln und einen Besuch im „Lazerfun“ in Lörrach.

Sorgten die veranschlagten Kosten von 4000 Euro bereits für hochgezogene Augenbrauen, so sprach sich Rätin Bettina Mutter gegen Kriegsspiele aus. Astrid Müller wollte hingegen die Wahl den Jugendlichen überlassen, und Vera Fath erklärte, dass das „Lazerfun“ eher etwas mit Sport als mit Schießspielen zu tun habe. Man einigte sich darauf, erst Informationen über das Ausflugsziel einzuholen und zu sehen, ob man die Kosten senken könnte.

Der Tag der ewigen Anbetung wird am Mittwoch, 21. August, gefeiert. Weil viele Menschen an diesem Tag arbeiten müssen, entschied sich der Rat für eine reduzierte Variante: Ab 17 Uhr, also vor der traditionellen Mittwochabendmesse, soll die Anbetung beginnen. Die Kollekte in den Gottesdiensten am 27. und 28. Juli wird dem polnischen Pfarrer Paul Sobotka zur Verfügung gestellt, weil er in seiner Gemeinde eine dringend benötigte Friedhofskapelle bauen möchte. Ab September wird Carmen Horvatic als neue Gemeindereferentin in die Seelsorgeeinheit kommen; sie wird am ersten Septemberwochenende in allen Gottesdiensten vorgestellt.

Vor der Sitzung hatten die Pfarrgemeinderäte des verstorbenen Pfarrers Josef Zimmermann (1931-2019) gedacht und das Priestergrab besucht. Hans Loritz würdigte den slowenischen Geistlichen als außergewöhnliche Persönlichkeit: In Slowenien hatte er sich den Versuchen des Geheimdienstes, ihn als Informanten zu gewinnen, widersetzt und war nach Deutschland geflohen, wo er als Seelsorger in Öflingen und Wallbach seinen Dienst tat. Der historische Grabstein auf dem Priestergrab, in dem mehrere Geistliche ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, wird derzeit restauriert und soll, um den Namen Josef Zimmermanns ergänzt, im August wieder aufgestellt werden.