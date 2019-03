von sk

Ein Küchenbrand führte am Donnerstagmittag in Wehr zum Einsatz der Feuerwehr. Diese brauchte aber nicht mehr einzugreifen, da das Feuer von einem Bewohner bereits gelöscht werden konnte. Gegen 14 Uhr hatten die Rauchmelder in der Wohnung Alarm gegeben. Der aufgeschreckte Bewohner entdeckte die Pfanne auf dem Herd und löschte diese geistesgegenwärtig. Die Familie verließt anschließend die Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Es entstand nur geringer Sachschaden an der Dunstabzugshaube und durch Rußverfärbungen. Auslöser war eine Pfanne mit Öl, die auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war.