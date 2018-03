Wehr Personalunion an Spitze des Förderkreises der Mediathek Wehr: Kassierer Clemens Thoma ist nun auch der Vorsitzende

Der Förderkreis der Wehrer Mediathek hat Probleme bei der Besetzung der Spitzenposten im Vorstand. Nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Sonja Birkle übernimmt Kassierer Clemens Thoma ist nun auch die Vereinsführung. Derweil hat der Verein schon eine Menge an Aktionen geplant. Gerade die Leseförderung spielt dabei eine wichtige Rolle.

Wehr (kf) Wechsel an der Spitze des Förderkreises der Mediathek. Die Vorsitzende, Sonja Birkle, erklärte bei der Hauptversammlung, dass sie aus beruflichen Gründen nach acht Jahren nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren werde. Kassierer Clemens Thoma übernahm den Vorsitz in Amtsunion.

"Ich sehe mich nicht als die Idealbesetzung", so Thoma in seiner Antrittsrede. Allerdings wolle er, dass die Geschäfte des Vereins reibungslos weiterlaufen, begründete er seine Kandidatur. Thoma hofft darauf, dass sich innerhalb der kommenden zwei Jahre jemand findet, der den Vorsitz übernimmt und neue Ideen in den Verein einbringt. Genau dafür habe sie keine Zeit mehr, hatte Sonja Birkle ihren Rückzug aus dem Amt begründet. Allerdings wird sie dem Verein als Beisitzerin weiterhin zur Verfügung stehen. Die Leseförderung sei ihr eine Herzensangelegenheit, so die Lehrerin. Deswegen wolle sie dem Verein unbedingt treu bleiben. Die zweite Vorsitzende, Gabriele Volk, Schriftführerin Karin Meixner, sowie die Beisitzer Martin Riegraf und Lilo Trogus wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Leseförderung ist aus Sicht der Mediathek-Leiterin Anne Kalmbach eine der wesentlichen Aufgaben der städtischen Einrichtung. "Auch im Zeitalter der Digitalisierung ist Lesen eine Kernkompetenz, ohne sie funktioniert auch die Digitalisierung nicht." Beim Besuch von Schulklassen stelle sie immer wieder fest, dass es teilweise große Defizite bei den Lesefähigkeiten gebe.

Um diese Kompetenz zu fördern, unterstützt der Förderkreis die Mediathek immer wieder bei Anschaffungen, die aus dem städtischen Haushalt nicht zu finanzieren sind. So finanzierte der Verein im vergangenen Jahr etwa 250 Kinder- und Jugendbücher für die Sommerleseaktion "Heiß auf Lesen", die sich großer Beliebtheit bei jungen Lesern erfreut. Auch Spiele, die in der Mediathek ausgeliehen werden können, werden vom Förderkreis bezahlt. Insgesamt unterstützte der Förderkreis die Mediathek mit rund 4700 Euro.

Das Geld nimmt der Verein vor allem durch die Beiträge der rund 60 Mitglieder, den jährlichen Bücherflohmarkt und durch Spenden ein. Finanziell sei der Verein sehr gut aufgestellt, so Clemens Thoma in seinem Kassenbericht. Anne Kalmbach kann sich also auch in ihrem letzten Jahr als Leiterin der Mediathek auf die Unterstützung des Förderkreises verlassen. "Wir sind ja nicht zum Geldhorten da, sondern dafür, dieses Geld sinnvoll einzusetzen", so die scheidende Vorsitzende Sonja Birkle.

Und Kalmbach möchte zwei "Tonieboxen", ein Audiosystem für Kinder ab drei Jahren, anschaffen. Inklusive mehrerer Hörspiele und einer Vitrine zur Aufbewahrung kostet dies etwa 700 Euro. Über den Nutzen einer derartigen Ausstattung waren sich die Mitglieder zwar uneinig, entschieden sich am Ende aber dafür. Sonja Birkle wies allerdings darauf hin, dass auch die Zuhörkompetenz seit 2016 Bestandteil des Bildungsplans sei. Eltern, die ihren Kindern vorlesen, würden dies sicher auch weiterhin tun, ist Anne Kalmbach überzeugt. Die neuen Medien seien aber eine Möglichkeit, schon kleinen Kindern Sprachkompetenz zu vermitteln. "Die Mediathek hatte von Anfang an auch immer den Auftrag, modern zu sein und sich neuen Medien gegenüber nicht zu verschließen", so Clemens Thoma.

Vielseitiger Aufgabenbereich