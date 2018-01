Wehr Passanten retten Mann aus dem Rhein

Vorfall bei Wehr-Brennet ruft Feuerwehr auf den Plan

Drei aufmerksamen und entschlossenen Passanten ist es zu verdanken, dass ein Mann am Montagmittag aus dem Rhein gerettet wurde. Die Passanten entdeckten die hilflose Person, die in Höhe des am Bootsanlegeplatzes in Brennet im Wasser trieb und verständigten den Notruf. Anschließend starteten sie einen Rettungsversuch. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Wehrer Feuerwehr unterstützen den Rettungsdienst bei der weiteren Patientenrettung. Der Einsatz des Feuerwehrbootes war nicht mehr notwendig.

Wie Polizeisprecher Mathias Albicker mitteilt, wurde der Mann ins Krankenhaus Waldshut eingeliefert. Sein Zustand sei allerdings nicht lebensbedrohlich. Wie der Mann in den Rhein gelangt ist, ist bislang noch völlig unklar. Nach Angaben des Polizeisprechers kann sich der Verletzte nicht mehr erinnern.