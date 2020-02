von sk

Am hellichten Tag wurden am Donnerstag gegen 11 Uhr vier Pakete aus dem offenen Transporter eines Paketzustellers gestohlen. Der Paketzusteller hatte seinen Wagen in der Enkendorfstraße abgestellt, um einem Anwohner ein Paket zu bringen. In dieser Zeit stand der Transporter unverschlossen auf der Straße. Ein Unbekannter nutzte dies aus und entwendete insgesamt vier Pakete aus dem Fahrzeug.

Der Paketzusteller bemerkte dies dann bei seinem nächsten Halt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Da die Tat am helllichten Tag geschah, hofft der Polizeiposten Wehr, Telefon 07762/8078-0, auf Zeugenhinweise.