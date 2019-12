von Renate Griesser

Das Konzert des Duos Orgel und Gesang am Samstag in der Evangelischen Friedenskirche wurde wegen Erkrankung der Sängerin spontan zum Solo des Organisten mit begleitend vorgelesenen Weihnachtsgeschichten umgeändert. Hier hat Organist Dominic Cerrito aus der Not eine Tugend gemacht und legte seine gekonnten Improvisationen an der Orgel zu weihnachtlichen Themen vor. Eva Maria und Karl-Wilhelm Frommeyer zauberten aus ihrem Fundus passende Weihnachtsgeschichten hervor. Die zahlreich erschienenen Zuhörer wurden eingeladen die Weihnachtslieder mitzusingen, so dass doch noch wie im Programm angekündigt Organum con Voce erklingen konnte. Nach dem einleitenden Glockengeläut der Friedenskirche spielte Dominic Cerrito die Toccata „Macht hoch die Tür“.

Das Konzert war sozusagen sein Heimspiel, hat Cerrito als Musikstudent schon in der Friedenskirche Wehr als Organist gespielt. Leicht, manchmal beschwingt, und doch feierlich, führte er die Orgelpfeifen mit seinen Händen. Die anschließende „Meditation“ nahm das Thema wieder auf, führte in rasanten Melodiebögen wieder zurück zum Thema. Eva Maria Frommeyer las getragen das zweite Kapitel des Lukas Evangelium vor, hinter ihr die Zeitzeugen der Weihnachtsgeschichte versammelt in der Krippe.

Nach der folgenden Orgelimprovisation über die beschwerliche Reise von Maria und Josef nach Bethlehem, die vielen Herbergsabsagen und die Verheißung der göttlichen Geburt im einfachen Stall las sie die Geschichte des Krippenschnitzers von Wolfgang Stadenheim vor. Ein einsam und alt gewordener Holzkünstler entdeckt beim Schnitzen der Heiligen Figuren seine eigene Familie auf positive und wundersame Weise wieder. Dunkelheit, Kälte, Schutzlosigkeit waren mit den Basstönen der Orgel nachempfindbar, doch ein hoher Flötenton bahnte sich den Weg durch die Dunkelheit, die Engel waren wohl das feine Zirpen, das das Erscheinen des himmlischen Kindes ankündigtre.

Alle sangen bewegt und von der Orgel begleitet das Lied „Herbei, ihr Gläubigen“. Es folgte eine Engelgeschichte, gelesen von Karl-Wilhelm Frommeyer über den Erfolg der Lobzettel, die von den Engeln Ariel und Gabriel anstelle der Strafzettel auf der Erde verteilt wurden.

Dominic Cerrito verwob in seinen Improvisationen an der Orgel Weihnachtslieder zu wilden aber auch poppigen Tönen: „Nun singet und seid froh, unseres Herzen Wonne liegt in der Krippe bloß“. Die Weihnachtsbotschaft kann für jeden Menschen eine spezielle Bedeutung haben: das Fest der Freude kann auch ein Fest des Friedens, der Versöhnung auf der ganzen Welt sein. Diese Gedanken inspirierten Cerrito klanglich zu grollenden Bässen, hohe Töne riefen wiederum zur Versöhnung auf. So entstand eine harmonische Stimmung, die zum friedlichen Miteinander aufrief. In diesem Sinne sangen alle „0 du fröhliche“, geeint in der Hoffnung auf den Frieden in der ganzen Welt.

Erstaunlich, wie ein „Manchmal soll etwas nicht sein“ mit der Erkrankung der Sängerin zu einem neuen, gelungenen „Es ist alles anders“ führen kann.