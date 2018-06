Wehr/Hasel Ohne Jagdschein auf der Pirsch: Wilderer machen Gegend um Hasel unsicher

Wilderei gehört heutzutage zu den seltenen Verbrechen, mit denen es die Polizei zu tun bekommt. Doch punktuell kommt es durchaus immer wieder zu Häufungen. Das beweisen mehrere Vorfälle rund um Hasel. Der Jagdverband Baden-Württemberg warnt davor, Wilderei als Deliktfeld herunterzuspielen. Zum einen gebe es eine hohe Dunkelziffer, zum anderen erweise es sich häufig als kompliziert, Wilderei überhaupt nachzuweisen.

Gewehrschüsse zu später Stunde – und das zum wiederholten Male in kurzer Zeit. Dazu Gesamtumstände, die sich jedes Mal ähnlich darstellen. All dies deutet nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei daraufhin, dass in der Umgebung von Hasel Jagdwilderer am Werk sind. Wilderei gehört in heutiger Zeit zwar zu den seltenen Delikten, mit denen es die Polizei zu tun bekommt. Mit ein Grund dafür ist der immense Aufwand, der mit der Wilderei vebunden ist, so Polizeisprecher Dietmar Ernst. Doch der Landesjagdverband (LJV) Baden-Württemberg betont: "Wir gehen von einer sehr hohen Dunkelziffer aus", sagt LJV-Pressesprecherin Verena Menauer.

Für Betroffene seien Fälle von Jagdwilderei ein großes Problem. Täter auf frischer Tat zu ertappen, stellt sich als beinahe unmögliches Unterfangen heraus, selbst wenn Schüsse bei der Polizei gemeldet werden und Beamte ausrücken. "Häufig ist es schon schwierig bis unmöglich, überhaupt nachzuweisen, dass gewildert wurde", so Verena Menauer. Ausnahmen seien allenfalls, wenn Hinterlassenschaften vom Ausweiden des erlegten Wildes gefunden werden, so Menauer.

Die Situation, wie sie sich für die Polizei in der Nacht auf Sonntag bei Hasel ergab, ist in dieser Hinsicht beinahe symptomatisch. Es wurden Schüsse gemeldet. Das zunächst weitläufige Gebiet konnte schließlich auf einen Bereich zwischen Hasel und Kürnberg eingegrenzt werden. Zwar wurden mehrere Streifenwagen ausgesandt, doch die intensive Fahndung brachte keinen Erfolg. Tatverdächtige gibt es bislang nicht. Nachdem es in jüngster Vergangenheit indes mehrere ähnliche Vorfällen mit vergleichbaren Gesamtumständen in diesem Bereich gegeben hat, geht die Polizei davon aus, dass hier Wilderer am Werk sind, so Dietmar Ernst.

"Dieses Delikt spielt am Hochrhein eigentlich seit Langem keine Rolle mehr", so Ernst. Ihm sei aus den vergangenen Jahren keine einzige Meldung bekannt, bei der es um Jagdwilderei gegangen sei. Und daher lasse sich auch schwer etwas zu den Motiven sagen, die Jagdwilderer antreiben.

Insbesondere das restriktive deutsche Waffenrecht macht Dietmar Ernst dafür verantwortlich. Es sei schwierig, überhaupt ein Jagdgewehr zu erwerben. Außerdem: "Wilderei ist generell ein sehr aufwändigiges Geschäft. Neben einer Waffe braucht es sehr viel Sach- und Fachkenntnis." Man müsse wissen, wie ein Tier zu erlegen sei, in welcher Gegend welches Wild vorkomme, und auch, was anschließend mit dem erlegten Tier geschehen soll.

All das habe nach Einschätzung des Polizeisprechers dazu beigetragen, dass Wilderei heutzutage in den Bereich der statistischen Bedeutungslosigkeit verschwunden sei. Eher gebe es Anzeigen, weil auf im Wald auf Verkehrsschilder geschossen wurde. Allenfalls Angeln ohne Angelschein – im Fachjargon als Fischwilderei bezeichnet – werde gelegentlich angezeigt. Aber auch dies komme in kaum nennenswerter Zahl vor. Und häufig sei die Ursache Unkenntnis des Delinquenten im Hinblick auf die Gesetzgebung.