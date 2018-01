Wehr Öflinger Zunftabende versprechen Spaß und Unterhaltung im XXL-Menü

Die Zunftabende Öflingen laden am 19. und 20. Januar zu einem abwechslungsreichen Programm mit mehreren Neuerungen ein.

Die Zunftabende in Öflingen sollen ja immer ein Genuss für die Besucher sein. Diesmal steckt der Genuss sogar im Titel. „Öflingen kocht“ lautet das bewusst doppeldeutige Motto, dass sich die Macher des Zunftabends für dieses Jahr ausgedacht haben. Dabei wird es auch in diesem Jahr wieder einige neue Zutaten im Zunftabendmenü geben, wie Regisseurin Nicole Schmidt und Moderator Uli Meier verraten – jedes Jahr das gleiche schmeckt ja irgendwann auch fade.

Am 19. und 20. Januar laden die Zunftabendakteure jeweils ab 20 Uhr zum Menü mit unzähligen Gängen in die Schulsporthalle nach Öflingen. Abwechslungsreich, genussvoll, manchmal bitter, manchmal süß und manchmal vielleicht für den ein oder anderen auch schwer verdaulich werden die Nummern sicher wieder. Hauptsache, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eine Gewürzmischung aus Tanz, Büttenreden und Comedynummern soll bei den Besuchern für mächtig Appetit sorgen.

Die erste große Neuerung wird für die Besucher der Zunftabende schon beim Betreten der Halle deutlich werden. „Wir kehren von der kleinen Bühne inmitten der Halle auf die große Bühne in der Schulsporthalle zurück“, erklärt Uli Meier. Dies habe gleich mehrere Gründe. Es habe Zeiten gegeben, in denen die Besucherzahlen der Zunftabende in der gesamten Region rückläufig gewesen seien, so Meier. Damals habe man sich dazu entschlossen, die kleine Bühne aufzubauen, um so für etwas mehr Kuschelfaktor in der Halle zu sorgen.

Inzwischen nähmen die Besucherzahlen aber zumindest in Öflingen wieder zu. Die Stuhlreihen seien dadurch sehr eng geworden, was für die Bedienungen zu einem Problem wurde, weil sie beinahe nicht mehr durchkamen, um die Besucher mit Essen und Getränken zu versorgen. Durch den Umzug auf die große Bühne werde dies nun etwas entzerrt und es werde wieder leichter für die Frauen und Männer, die die Bewirtung übernehmen.

Außerdem sei es logistisch viel einfacher für die Techniker und die Akteure auf der Bühne, wenn das Programm auf der großen Bühne stattfindet, nennt Meier einen weiteren Grund für die Neuausrichtung. Die Bar, die nach dem Programm öffnet, wird so in den hinteren Teil der Halle verlegt werden. Auch das sei logistisch ein Vorteil, so die Macher. Mit Leonie Meier kehrt eine junge aber dennoch erfahrene Akteurin nach ein paar Jahren zurück auf die Bühne. An ihrer Seite wird Marco Götz agieren. Der hatte seinen ersten Auftritt im vergangenen Jahr mit der Tanztruppe der Sportvereinigung Brennet-Öflingen, bei der er auch diesmal wieder mittanzen wird. Diesmal wird Götz aber auch noch eine Sprechnummer übernehmen – eine Premiere für ihn. Sonst werden vor allem die altgedienten Köche des Zunftabendprogramms auf der Bühne stehen. Unter anderem Susanne Kladisch und Nicole Schmidt als Herta und Berta, Hans-Dominic Weber als Nachrichtensprecher – bekannt dafür, dass er sich schon auch gerne mal die Zunge verbrennt, dabei aber völlig schmerzfrei ist – und natürlich Uli Meier, der die Gäste durch das Menü führen wird.

Die Zutaten, aus denen die Gänge zubereitet werden, richten sich am Geschehen der vergangenen Monate aus, aber auch an dem, was in diesem Jahr ansteht. So werden wohl das Spital Bad Säckingen beziehungsweise der geplante Gesundheitscampus, der Öflinger Dorftratsch und die bevorstehenden Bürgermeisterwahlen an den beiden Abenden thematisiert werden. Als Hinweis für Bürgermeister Michael Thater und die Stadträte ist sicher noch wichtig: Die beiden Zunftabende finden seit dem vergangenen Jahr nicht mehr an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen statt, sondern am Freitag und Samstag direkt hintereinander. Wenn sie also am ersten Zunftabend dabei sein wollen, müssen sie sich Karten für Freitag, 19. Januar, reservieren lassen. Im vergangenen Jahr gab es da nämlich eine Panne. Die Bestellung der Karten aus dem Rathaus ging für den Samstag ein. In dem Glauben, dass dies der erste Zunftabendsamstag sei. Durch die Umstellung auf Freitag und Samstag war der Samstag aber bereits der zweite Zunftabend, sodass der Bürgi und die Stadträte einen Abend später als üblich in der Schulsporthalle erschienen.

Eine solche Panne kann auch dem besten Koch einmal unterlaufen – aber eben nur einmal. Diesmal sollte es klappen mit der richtigen Bestellung. Der Kartenvorverkauf für die Zunftabende findet am Samstag, 13. Januar, ab fünf Uhr am Morgen in der Schulsporthalle Öflingen statt. In den folgenden Tagen können Karten in der Weinhandlung Gnädinger gekauft werden.