von Hrvoje Miloslavic

Das 125. Jubiläum des Musikvereins Öflingen im Jahr 2020 beschäftigt schon jetzt die Verantwortlichen des Vereins. Seinen Ausdruck findet dies auch in einer Namensänderung des 369 Mitglieder zählenden Vereines, die in der Hauptversammlung per Satzungsänderung beschlossen wurde. „Musikverein Öflingen 1895“ lautet nun die neue Bezeichnung, die um das Gründungsjahr erweitert wurde.

Namensänderung nicht unumstritten

Dass die Namensänderung nicht ganz unumstritten war, zeigte sich an fünf Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Konsens bestand im Plenum allerdings in der Unverrückbarkeit demokratischer Entscheidungsprozesse, sodass eine ausschweifendere Debatte ausblieb.

Auch in personeller Hinsicht zeigt sich der Musikverein für die Vorbereitungen zum 125. Jubiläum leicht verändert. Bertram Hinnenberger übernimmt von Lucia Woldert den stellvertretenden Vorsitz. Sarah Probst gibt ihr Amt an Sascha Martschinke ab und übernimmt gleichzeitig dessen Position als Beisitzer.

Großes Jubiläumsfest vor Schulsporthalle

Mit detaillierteren Informationen zu den geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten hielt sich Vorsitzende Ilona Kunzelmann in ihrem Rechenschaftsbericht bewusst zurück. Andeutungsweise zu erfahren war jedoch, dass im Juni 2020 vor und in der Schulsporthalle in Öflingen ein zentrales Jubiläumswochenende stattfinden soll.

Neue Uniformen für die Musiker

Freuen dürfen sich Musiker und Fans auf das neue Outfit der Musiker. Beim nächsten Adventskonzert im Dezember will sich das Ensemble nach 40 Jahren erstmals in neuem Gewand präsentieren. Angetan zeigte sich Kunzelmann von den zahlreichen Spendenaktionen rund um die Anschaffung der neuen Uniformen. Dank eines intensiven Jahres sei das Ziel früher erreicht worden, als angenommen. „Was will man mehr“, freute sich die Vorsitzende.

Ruhiges Jahr 2019

Der Jubiläumsvorbereitung dürfte es geschuldet sein, dass 2019 „ein ruhigeres Jahr“ wird, wie Kunzelmann ankündigte. Auf traditionelle Termine wie den Auftritt beim Schällenmarkt, das Rettichfest, das Promenadenkonzert (22. September) oder das Adventskonzert (21. Dezember) werden die Öflinger aber nicht verzichten müssen. Keinen Zweifel ließ Kunzelmann daran, das Jubiläum bestens vorbereiten und „mit viel Freude und Spaß“ angehen zu wollen.

Am Vorabend des Jubiläums dürfen die Mitglieder Denkwürdiges zur Kenntnis nehmen: „Es ist jetzt passiert“, scherzte Kunzelmann besonders an die Adresse der männlichen Vereinsmitglieder. Erstmals in der fast 125-jährigen Vereinsgeschichte seien mehr weibliche als männliche Aktivmitglieder zu verzeichnen (56:48), verkündete die Vorsitzende. Durch den allgemeinen Aufwärtstrend bei den Mitgliederzahlen sehen sich die -Verantwortlichen auch in ihrer Jugendarbeit bestätigt. „Wir sind gut aufgestellt“, stellte Dirigent Rolf Gallmann fest.

Finanzen im Blick behalten

Als „weitgehend positiv“ bewertete Ilona Kunzelmann ihr persönliches Fazit, das sie nach einem Jahr Amtszeit in der Hauptversammlung zog. Sie empfahl dem Plenum allerdings, „ein wachsames Auge“ auf die Finanzen des Vereins zu haben. Instrumentenkäufe, Konzertreisen sowie die Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule seien erhebliche Kostenfaktoren. Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass Finanzvolumina und damit einhergehende Risiken stetig wüchsen. „Noch ist aber alles im grünen Bereich“, beruhigt die Vorsitzende.