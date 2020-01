von Musikverein Öflingen

Der Musikverein Öflingen hat in seiner jüngsten Generalversammlung positiv in das vergangene Vereinsjahr geblickt. 2020 steht ganz im Namen des 125-jährigen Jubiläums des Musikvereins. Mit insgesamt fünf Anlässen soll das 125-jährige Jubiläum des Musikvereins Öflingen in diesem Jahr gefeiert werden. „Mit jedem Fest feiern wir 25 Jahre“, betont Vereinsvorsitzende Irene Kunzelmann.

Die Vorbereitungen für den über das gesamte Jahr reichenden Festakt begannen bereits 2018 und sind noch nicht ganz abgeschlossen. „Wir haben sehr viel Zeit in die Vorbereitungen investiert“, so die Vorsitzende. „Jetzt heißt es für uns, weiterhin an einem Strang zu ziehen“. Insgesamt über 40 Sitzungen wurden allein für das Jubiläum und die neue Uniform im vergangenen Jahr abgehalten.





Eigentlich waren das Konzert der Fäaschtbänkler am Verbandsmusikfest schon ausverkauft. Nach Aufstockung der Kartenkontingenten sind jetzt noch rund 20 Tickets zu haben. | Bild: Musikverein Öflingen

Der Höhepunkt des 125-jährigen Jubiläums wird dann im Juni dieses Jahres erwartet. Vom 26. bis 29. Juni wird zusammen mit dem Blasmusikverband Hochrhein ein Verbandsmusikfest auf die Beine gestellt. Mit den Fäaschtbänklern hat sich der Musikverein Öflingen eine Band mit ins Boot geholt, die mit ihrer ungewöhnlich volksmusikanmutenden Instrumentierung einen unvergleichlichen Sound auf die Bühne bringen. „Für das Konzert der Fäaschtbänkler sind nur noch knapp 20 Karten verfügbar“, so Dirigent Rolf Gallmann.

Nachwuchs: Auch mit der Nachwuchsförderung sei man sehr zufrieden. „Schaut man sich am Hochrhein ein wenig um, gehört unser Musikverein mit zur Spitze", betont Rolf Gallmann in Bezug auf den Nachwuchs des Vereins. Insgesamt 54 Jugendliche unter 18 darf der Musikverein Öflingen zu seinen Mitgliedern zählen.

Auch mit der Nachwuchsförderung sei man sehr zufrieden. „Schaut man sich am Hochrhein ein wenig um, gehört unser Musikverein mit zur Spitze“, betont Rolf Gallmann in Bezug auf den Nachwuchs des Vereins. Insgesamt 54 Jugendliche unter 18 darf der Musikverein Öflingen zu seinen Mitgliedern zählen. Rückblick: Aufgrund des Jubiläums gab der Musikverein 2019 nicht ganz so viele Konzerte. Höhepunkt sei das Adventskonzert mit Uniformvorstellung am 21. Dezember gewesen. „Das war eines der besten Konzerte der letzten 10 bis 15 Jahren“, strahlte der Dirigent. Das habe auch mit der neu gewonnenen Konzentration und Disziplin im Orchester zu tun, so Gallmann.