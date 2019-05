von sk

Die Hühnerlochfelsengeister Öflingen bilanzieren in ihrer Hauptversammlung, zu der Vorsitzende Jenny Rotzler zahlreiche Mitglieder begrüßen konnte, ein erlebnisreiches Jahr. Im März feierten sie mit einem gelungenen Umzug ihr 20-jähriges Bestehen. Allerdings wird bedauert, dass die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen in den vergangenen Jahren rückläufig sind.

Schriftführer Nico Bäumle ließ die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren. Neben diversen Zusammentreffen wurde die erstmalig veranstaltete Vatertagsbewirtung hervorgehoben, der fertiggestellte Bewirtungswagen sowie als Höhepunkt der Umzug, den die Clique am Rosenmontag um den Schällenmarkt herum veranstaltete, um das 20-jährige Bestehen gebührend mit allen Dorfbewohnern zu feiern.

Hintergrund hierbei war, dass der Schällenmarkt (der nach wie vor die Hauptveranstaltung der Fasnachtsclique ist) wie viele andere Traditionsveranstaltungen immer schlechter besucht wurde. Ebenso hat die Zahl der urigen Bewirtungshütten in den vergangenen Jahren stärker abgenommen hat. Mit dem Umzug sollte neben dem Jubiläum auch der Schällenmarkt Öflingen wieder stärker ins Licht der Narrenveranstaltungen rücken, „was uns wirklich gelungen ist. Die positive Resonanz der auswärtigen Cliquen, der Umzugsbesucher und der Dorfbewohner war eindeutig. Die Wiederholung eines solchen Rosenmontagsumzug unter Einbezug des Schällenmarktgremiums wird derzeit besprochen“, informierte der stellvertretende Vorsitzende Michael Groß.

Nach dem Rückblick auf das Vereinsjahr, folgte der Bericht der Kassiererin Simone Kugelmann, die ein leichtes Minus in der Vereinskasse verzeichnete, das aber auf die Investitionen in den Bewirtungswagen, den Vereinsausflug auf den Canstatter Vasen, sowie auf Erneuerungen der Kinderhas zurückzuführen sei. „Das Geld, das wir verdienen, investieren wir in unsere Mitglieder und in die Vereinszukunft“, so die Kassiererin. Auch die Kassenprüfung hatte nichts zu beanstanden.

Vertrauen in Vorsitzende

Anschließend standen die Wahlen an. In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden die Vorsitzende Jenny Rotzler, die Kassierer Simone Kugelmann sowie die erste Beisitzerin Nadine Keser. Anschließend standen noch die Ehrungen an. Die Gründungsmitglieder Björn Griener, Friederike Henke und Simone Kugelmann waren von Anfang an dabei und waren sichtlich stolz auf ihre 20-jährige Mitgliedschaft im Verein. Außerdem wurden Michael und Catharma Groß für ihre zehnjährige Mitgleidschaft ausgezeichnet.

Ausblick auf kommende Veranstaltungen

Desweiteren wurde ein Blick auf die kommenden Veranstaltungen geworfen. So wird die Clique geschlossen helfen beim Jubiläumsfest des Hofladens Griener in Öflingen am 26. Mai und auch die Bewirtung am Vatertag 30. Mai in Brennet am Badestrand übernehmen. Aktuell besteht die Fasnachtsclique aus 38 Erwachsenen und 27 Kindern Derzeit werden keine neuen Mitglieder aufgenommen, weil die nötigen Masken- und Häskapazitäten fehlen. Es gibt eine Warteliste für Interessenten. Übrigens: Der Bewirtungswagen steht mit komplettem Kucheninventar auch der Allgemeinheit gegen eine kleine Mietgebühr zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0151/4283 43 58 oder per facebook oder Instagram.