Öflingen Öflinger Dorfladen steht auf der Kippe

Der Dorfladen Öflingen steht offensichtlich auf der Kippe. Bei der bevorstehenden Hauptversammlung der Dorfladen-Genossenschaft am Mittwoch, 13. Juni, um 20 Uhr in der Öflinger Sporthalle sind die Genossenschaftsmitglieder dazu aufgerufen, über die Zukunft der Genossenschaft zu beraten. „Fortführung oder Liquidation“ lauten die beiden Alternativen. Hintergründe für die mögliche Auflösung der Genossenschaft sind wohl anhaltende wirtschaftliche Probleme des Dorfladens, auf die Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Thater auch jüngst im Gemeinderat hingewiesen hatte.

Demnach hat die Genossenschaft inzwischen stattliche 400 Mitglieder, allerdings hat sich die finanzielle Situation des Öflinger Dorfladens nicht in erhofften Maß verbessert. Angepeilt wird seitens der Genossenschaftsverantwortlichen eine so genannte „schwarze Null“, der Laden soll sich mit seinen Umsätzen also selbst tragen.

Von diesem Ziel ist die Einrichtung aber augenscheinlich noch ein Stück weit entfernt. So würden statt der kalkulierten Umsätze von 40 000 Euro, die für einen ausgeglichenen Betrieb des Dorfladens notwendig wären, nur etwa 35 000 Euro erzielt.

Abgesehen davon mangelt es auch an Bürgern, die bereit sind, sich ehrenamtlich in den Dorfladen einzubringen. Immer wieder gibt es entsprechende Aufrufe der Stadt. Der Dorfladen Öflingen befindet sich seit seinem Start im Dezember 2015 auf einem Schlingerkurs. War zunächst das Angebot aufgrund von zu großer Opulenz von den Kunden nicht in ausreichendem Maße genutzt worden, kam es auch immer wieder zu personellen Querelen und Abgängen.

Gegenüber dem Gemeinderat erklärte Michael Thater jüngst: „Zumindest eine rote Null bleibt das Ziel. Das ist aber auch erreichbar.“ Die Genossenschaft ruft die Bürger von Öflingen dazu auf, das vorhandene Angebot, zu dem inzwischen auch eine Cafeteria und eine Postagentur gehört, stärker zu nutzen, um den wirtschaftlichen Erfolg der Einrichtung zu sichern. Bei der Hauptversammlung sollen auch genauere Zahlen zur Entwicklung des Dorfladens präsentiert werden.